Безробіття знизилося: 15 тисяч людей працевлаштувалися на Харківщині у 2023-му

Кількість безробітних у Харківській області у 2023-му порівняно з минулим роком зменшилась на 39%. Послугами обласного центру зайнятості за рік скористалися 48,4 тисячі осіб, з них 33,3 тисячі мали статус безробітних. Через відомство знайшли роботу – майже 15 тисяч.

Працівників потребували 4,1 тисячі роботодавців, які запропонували 17,1 тисячі вакансій, повідомили МГ “Об’єктив” в обласному центрі зайнятості.

“Допомогу по безробіттю отримували 21,4 тисячі безробітних. Обмежень щодо строків перебування у статусі безробітного немає, період виплати допомоги з безробіття на час воєнного стану складає 90 днів“, – зазначають у відомстві.

У регіоні запроваджували програми підтримки роботодавців. Зокрема компенсували витрати на зарплату при працевлаштуванні ВПО, єдиний соціальний внесок за працевлаштування зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, витрати на оплату праці за працевлаштування окремих категорій зареєстрованих безробітних. Крім цього, виплачували допомогу з часткового безробіття та компенсували витрати за облаштування робочого місця для осіб з інвалідністю.

У межах держпроєкту “Армія відновлення” центр зайнятості видав 15,2 тисячі направлень на суспільно корисні роботи. На оплату праці таким працівникам виділили 115,5 мільйона гривень із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Також на громадські та інші роботи тимчасового характеру видали 5129 направлень.

Пройшли професійне навчання та підвищили свою конкурентоспроможність на ринку праці 2474 безробітних. Люди, які не зареєстровані у службі зайнятості як безробітні, мали змогу опанувати нову спеціальність або підвищити кваліфікацію шляхом отримання ваучера на навчання. До цієї програми приєдналися 1504 мешканці Харкова та області.

З квітня центр зайнятості супроводжував дві грантові програми в межах урядового проєкту “єРобота”: “Власна справа” та “Грант для ветеранів та другого з подружжя”. Мікрогранти на старт або розвиток бізнесу схвалили для 199 осіб. Їхні бізнес-плани передбачають створення 385 робочих місць. Сума підтримки від держави складає 48,1 мільйона гривень.