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Безработица снизилась: 15 тысяч людей трудоустроились на Харьковщине в 2023-м

Общество 21:01   24.12.2023
Елена Нагорная
Безработица снизилась: 15 тысяч людей трудоустроились на Харьковщине в 2023-м

Количество безработных в Харьковской области в 2023-м в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 39%. Услугами областного центра занятости за год воспользовались 48,4 тысячи человек, из них 33,3 тысячи имели статус безработных. Через ведомство нашли работу — почти 15 тысяч.

В работниках нуждались 4,1 тысячи работодателей, которые предложили 17,1 тысячи вакансий, сообщили МГ «Объектив» в областном центре занятости.

«Помощь по безработице получали 21,4 тысячи безработных. Ограничений по срокам пребывания в статусе безработного нет, период выплаты пособия по безработице на время военного положения составляет 90 дней», — отмечают в ведомстве.

В регионе внедряли программы поддержки работодателей. В частности, компенсировали расходы на зарплату при трудоустройстве ВПЛ, единый социальный взнос за трудоустройство зарегистрированного безработного на новое рабочее место, расходы на оплату труда за трудоустройство отдельных категорий зарегистрированных безработных. Кроме этого, выплачивали пособие по частичной безработице и компенсировали расходы за обустройство рабочего места для лиц с инвалидностью.

В рамках госпроекта «Армия восстановления» центр занятости выдал 15,2 тысячи направлений на общественно полезные работы. На оплату труда таким сотрудникам направили 115,5 миллиона гривен из Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы. Также на общественные и другие работы временного характера выдали 5129 направлений.

Прошли профессиональное обучение и повысили свою конкурентоспособность на рынке труда 2474 безработных. Люди, не зарегистрированные в службе занятости как безработные, имели возможность овладеть новой специальностью или повысить квалификацию путем получения ваучера на обучение. К этой программе присоединились 1504 жителя Харькова и области.

С апреля центр занятости сопровождал две грантовые программы в рамках правительственного проекта «єРобота»: «Собственное дело» и «Грант для ветеранов и членов их семей». Микрогранты на старт или развитие бизнеса были одобрены для 199 человек. Их бизнес-планы предусматривают создание 385 рабочих мест. Сумма поддержки от государства составляет 48,1 миллиона гривен.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 декабря 2023 в 21:01;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Количество безработных в Харьковской области в 2023-м в сравнении с прошлым годом уменьшилось на 39%. Услугами областного центра занятости за год воспользовались 48,4 тысячи человек, из них 33,3 тысячи имели статус безработных. Через ведомство нашли работу — почти 15 тысяч.".