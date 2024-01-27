Live
  • Сб 27.01.2024
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

Обстрел села на Харьковщине 17.01: в больнице умерла 13-летняя девочка

Общество 16:34   27.01.2024
Виктория Яковенко
Обстрел села на Харьковщине 17.01: в больнице умерла 13-летняя девочка

Сегодня, 27 января, в больнице умерла 13-летняя девочка, получившая ранения в результате вражеского удара КАБ по селу Малый Бурлук 17 января.

«Девочка долгое время находилась в коме, получила сложные осколочные ранения», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Читайте также: Погибла женщина, двое детей ранены из-за удара КАБ по селу на Харьковщине

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
У Синегубова потратили 234000 грн, чтобы узнать, как влияют на харьковчан ИПСО
У Синегубова потратили 234000 грн, чтобы узнать, как влияют на харьковчан ИПСО
26.01.2024, 12:08
Главные новости Харькова 27.01: погибшие, Синегубов о «новом наступлении»
Главные новости Харькова 27.01: погибшие, Синегубов о «новом наступлении»
27.01.2024, 16:41
«Замов все больше»: на сессии Терехова спрашивали о Резнике, он тоже выступал
«Замов все больше»: на сессии Терехова спрашивали о Резнике, он тоже выступал
27.01.2024, 15:41
Интенсивность наступления на Харьковщине возобновилась: куда «пробивается» РФ
Интенсивность наступления на Харьковщине возобновилась: куда «пробивается» РФ
27.01.2024, 12:40
Синегубов: о «новом наступлении» РФ и расширении эвакуации на Харьковщине
Синегубов: о «новом наступлении» РФ и расширении эвакуации на Харьковщине
27.01.2024, 13:21
Обстрел села на Харьковщине 17.01: в больнице умерла 13-летняя девочка
Обстрел села на Харьковщине 17.01: в больнице умерла 13-летняя девочка
27.01.2024, 16:34

Новости по теме:

19:39
Погибшей из-за удара РФ по Харькову девочке было 8 лет — прокуратура (видео)
11:13
Всю ночь гуляла с друзьями по Харькову: копы искали подростка из Песочина
13:04
Решила не возвращаться домой: полиция и волонтеры искали юную харьковчанку
13:56
Алария, Василиса, Леон – редкие имена, которые давали младенцам на Харьковщине
14:20
17-летнюю девочку из ТРЦ в Харькове забирала полиция

Вы читали новость: «Обстрел села на Харьковщине 17.01: в больнице умерла 13-летняя девочка»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 16:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 27 января, в больнице умерла 13-летняя девочка, получившая ранения в результате вражеского удара КАБ по селу Малый Бурлук 17 января.".