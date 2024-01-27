Обстрел села на Харьковщине 17.01: в больнице умерла 13-летняя девочка
Сегодня, 27 января, в больнице умерла 13-летняя девочка, получившая ранения в результате вражеского удара КАБ по селу Малый Бурлук 17 января.
«Девочка долгое время находилась в коме, получила сложные осколочные ранения», – сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: девочка, КАБ, село, синєгубов, удар, умерла, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 27 января, в больнице умерла 13-летняя девочка, получившая ранения в результате вражеского удара КАБ по селу Малый Бурлук 17 января.".