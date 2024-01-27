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Обстріл села на Харківщині 17.01: у лікарні померла 13-річна дівчинка

Суспільство 16:34   27.01.2024
Вікторія Яковенко
Обстріл села на Харківщині 17.01: у лікарні померла 13-річна дівчинка

Сьогодні, 27 січня, у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок ворожого удару КАБ по селу Малий Бурлук 17 січня.

«Дівчинка тривалий час перебувала у комі, отримала складні осколкові поранення», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Загинула жінка, двоє дітей поранені через удар КАБ по селу на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 16:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 27 січня, у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок ворожого удару КАБ по селу Малий Бурлук 17 січня.".