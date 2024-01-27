Обстріл села на Харківщині 17.01: у лікарні померла 13-річна дівчинка
Сьогодні, 27 січня, у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок ворожого удару КАБ по селу Малий Бурлук 17 січня.
«Дівчинка тривалий час перебувала у комі, отримала складні осколкові поранення», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Читайте також: Загинула жінка, двоє дітей поранені через удар КАБ по селу на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: девочка, КАБ, село, синєгубов, удар, умерла, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Обстріл села на Харківщині 17.01: у лікарні померла 13-річна дівчинка»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 16:34;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 27 січня, у лікарні померла 13-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок ворожого удару КАБ по селу Малий Бурлук 17 січня.".