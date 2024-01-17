Погибла женщина, 2 детей ранены из-за удара КАБом по селу на Харьковщине
17 января военные рф ударили КАБом по городу Купянск и селу Малый Бурлук Купянского района, сообщили в Нацполиции.
КАБ попала в здание сельского совета в селе Малый Бурлук. Двое детей получили травмы. 10-летний Саша, остался без ноги, и 13-летняя Алина с осколочными ранениями туловища сейчас в больнице. При осмотре места удара КАБа полиция обнаружила тело 61-летней женщины.
В Купянске в результате обстрела повреждены частные домовладения, в одном из домов возник пожар.
На месте происшествия работают взрывотехники, криминалисты и следственно-оперативная группа.
Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Читайте также: Двое детей получили ранения в результате удара КАБ по Харьковщине – Синегубов
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: діти, дети, жінка, женщина, КАБ, Малый Бурлук, Нацполиция, погибла, поранені, село, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибла женщина, 2 детей ранены из-за удара КАБом по селу на Харьковщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 16:54;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 января военные рф ударили КАБом по городу Купянск и селу Малый Бурлук Купянского района, сообщили в Нацполиции.".