Погибла женщина, 2 детей ранены из-за удара КАБом по селу на Харьковщине

17 января военные рф ударили КАБом по городу Купянск и селу Малый Бурлук Купянского района, сообщили в Нацполиции.

КАБ попала в здание сельского совета в селе Малый Бурлук. Двое детей получили травмы. 10-летний Саша, остался без ноги, и 13-летняя Алина с осколочными ранениями туловища сейчас в больнице. При осмотре места удара КАБа полиция обнаружила тело 61-летней женщины.

В Купянске в результате обстрела повреждены частные домовладения, в одном из домов возник пожар.

На месте происшествия работают взрывотехники, криминалисты и следственно-оперативная группа.

Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.