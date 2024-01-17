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Погибла женщина, 2 детей ранены из-за удара КАБом по селу на Харьковщине

Происшествия 16:54   17.01.2024
Оксана Якушко

17 января военные рф ударили КАБом по городу Купянск и селу Малый Бурлук Купянского района, сообщили в Нацполиции.

КАБ попала в здание сельского совета в селе Малый Бурлук. Двое детей получили травмы. 10-летний Саша, остался без ноги, и 13-летняя Алина с осколочными ранениями туловища сейчас в больнице. При осмотре места удара КАБа полиция обнаружила тело 61-летней женщины.

В Купянске в результате обстрела повреждены частные домовладения, в одном из домов возник пожар.

На месте происшествия работают взрывотехники, криминалисты и следственно-оперативная группа.

Следователи открыли уголовное производство по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Читайте также: Двое детей получили ранения в результате удара КАБ по Харьковщине – Синегубов

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2024 в 16:54;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "17 января военные рф ударили КАБом по городу Купянск и селу Малый Бурлук Купянского района, сообщили в Нацполиции.".