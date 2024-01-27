Харьков слышит взрывы – Терехов
Фото: Вадим Беликов
В Харькове около 20:00 было слышно по меньшей мере два взрыва. Воздушная тревога в регионе прозвучала в 19:57.
«Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны!», — пишет мэр Харькова Игорь Терехов.
Находиться в укрытиях призывает и глава ХОВА Олег Синегубов.
«Харьковчане, находитесь в укрытиях!», – предупредил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, синєгубов, терехов, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 20:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 20:00 было слышно по меньшей мере два взрыва. Воздушная тревога в регионе прозвучала в 19:57.".