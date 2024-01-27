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Харьков слышит взрывы – Терехов

Происшествия 20:05   27.01.2024
Виктория Яковенко
Харьков слышит взрывы – Терехов Фото: Вадим Беликов

В Харькове около 20:00 было слышно по меньшей мере два взрыва. Воздушная тревога в регионе прозвучала в 19:57.

«Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны!», — пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Находиться в укрытиях призывает и глава ХОВА Олег Синегубов.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях!», – предупредил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 20:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 20:00 было слышно по меньшей мере два взрыва. Воздушная тревога в регионе прозвучала в 19:57.".