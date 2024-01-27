Харьков слышит взрывы – Терехов

В Харькове около 20:00 было слышно по меньшей мере два взрыва. Воздушная тревога в регионе прозвучала в 19:57.

«Харьков слышит взрывы. Будьте осторожны!», — пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

Находиться в укрытиях призывает и глава ХОВА Олег Синегубов.

«Харьковчане, находитесь в укрытиях!», – предупредил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.