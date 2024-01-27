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Харків чує вибухи – Терехов

Події 20:05   27.01.2024
Вікторія Яковенко
Харків чує вибухи – Терехов

У Харкові близько 20:00 було чутно щонайменше два вибухи. Повітряна тривога в регіоні прозвучала о 19:57.

«Харків чує вибухи. Будьте обережні!», – пише мер Харкова Ігор Терехов Терехов.

Перебувати в укриттях закликає й голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Харків’яни перебувайте в укриттях!”, – попередив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 20:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові близько 20:00 було чутно щонайменше два вибухи. Повітряна тривога в регіоні прозвучала о 19:57.".