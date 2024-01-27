Харків чує вибухи – Терехов

У Харкові близько 20:00 було чутно щонайменше два вибухи. Повітряна тривога в регіоні прозвучала о 19:57.

«Харків чує вибухи. Будьте обережні!», – пише мер Харкова Ігор Терехов Терехов.

Перебувати в укриттях закликає й голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Харків’яни перебувайте в укриттях!”, – попередив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.