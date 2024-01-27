21 человека убили россияне за месяц на Харьковщине, еще 180 – ранили

За последний месяц в Харьковской области в результате вражеских обстрелов погиб 21 человек. 180 жителей получили ранения, из них 20 – дети.

«Если брать жилую инфраструктуру, то повреждено около 250 домов. Степень разрушений – разный», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

Он также сообщил, что в результате последней ракетной атаки в Харькове один дом остается без тепла. В ближайшее время отопление должны включить.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. На улице Академика Проскуры был полностью разрушен подъезд. Погибли десять человек, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Также из-под завалов достали тела супругов. Вместе с ними погибли две собаки. Около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Пострадали девять человек.