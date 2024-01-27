21 людину вбили росіяни за місяць на Харківщині, ще 180 – поранили
За останній місяць в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 21 людина. 180 жителів отримали поранення, з них 20 – діти.
«Якщо брати житлову інфраструктуру, то пошкоджено близько 250 будинків. Ступінь руйнувань – різний», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
Він також повідомив, що внаслідок останньої ракетної атаки у Харкові один будинок залишається без тепла. Найближчим часом опалення мають ввімкнути.
Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. На вулиці Академіка Проскури було повністю зруйновано під’їзд. Загинули десять людей, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули дві собаки. Близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Постраждали дев’ятеро.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: росіяни, руйнування, синєгубов, убили, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 12:54;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останній місяць в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 21 людина. 180 жителів отримали поранення, з них 20 – діти.".