21 людину вбили росіяни за місяць на Харківщині, ще 180 – поранили

За останній місяць в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 21 людина. 180 жителів отримали поранення, з них 20 – діти.

«Якщо брати житлову інфраструктуру, то пошкоджено близько 250 будинків. Ступінь руйнувань – різний», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також повідомив, що внаслідок останньої ракетної атаки у Харкові один будинок залишається без тепла. Найближчим часом опалення мають ввімкнути.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. На вулиці Академіка Проскури було повністю зруйновано під’їзд. Загинули десять людей, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули дві собаки. Близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Постраждали дев’ятеро.