Live
  • Сб 27.01.2024
    • Харків
  •   0°С
  • USD 37.58
  • EUR 40.92

21 людину вбили росіяни за місяць на Харківщині, ще 180 – поранили

Події 12:54   27.01.2024
Вікторія Яковенко
21 людину вбили росіяни за місяць на Харківщині, ще 180 – поранили Фото: Олег Синєгубов

За останній місяць в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 21 людина. 180 жителів отримали поранення, з них 20 – діти.

«Якщо брати житлову інфраструктуру, то пошкоджено близько 250 будинків. Ступінь руйнувань – різний», – сказав голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Він також повідомив, що внаслідок останньої ракетної атаки у Харкові один будинок залишається без тепла. Найближчим часом опалення мають ввімкнути.

Нагадаємо, вранці 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й та о 7-й годинах. Під ударом були Київський та Салтівський райони. На вулиці Академіка Проскури було повністю зруйновано під’їзд. Загинули десять людей, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив. Також з-під завалів дістали тіла подружжя. Разом з ними загинули дві собаки. Близько 22-ї години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по ХарковуПостраждали дев’ятеро.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 27.01: карантин, загиблі, Синегубов про “новий наступ”
Головні новини Харкова 27.01: карантин, загиблі, Синегубов про “новий наступ”
27.01.2024, 13:38
Синєгубов: про «новий наступ» РФ й розширення евакуації на Харківщині
Синєгубов: про «новий наступ» РФ й розширення евакуації на Харківщині
27.01.2024, 13:21
21 людину вбили росіяни за місяць на Харківщині, ще 180 – поранили
21 людину вбили росіяни за місяць на Харківщині, ще 180 – поранили
27.01.2024, 12:54
Інтенсивність наступальних дій на Харківщині відновилася: куди пробивається РФ
Інтенсивність наступальних дій на Харківщині відновилася: куди пробивається РФ
27.01.2024, 12:40
Зображення Кремля і серпа з молотом прибрали у місті на Харківщині (фото)
Зображення Кремля і серпа з молотом прибрали у місті на Харківщині (фото)
27.01.2024, 12:08
Карантин ввели на Харківщині через спалах африканської чуми свиней
Карантин ввели на Харківщині через спалах африканської чуми свиней
27.01.2024, 11:12

Новини за темою:

17:42
Мельник: Плетенівка під контролем ЗСУ, інформація про захоплення – фейк
15:55
Захоплення села на Харківщині: росіяни там «не в хороших умовах» – ЗСУ
20:00
Головні новини Харкова 21.01: РФ захопила Крохмальне, 7 атак на Синьківку
14:56
Росіяни вдарили бомбой по фабриці взуття у Вовчанську на Харківщині – Болвінов
12:18
Літній чоловік загинув на Харківщині через ворожий обстріл

Ви читали новину: «21 людину вбили росіяни за місяць на Харківщині, ще 180 – поранили»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 12:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останній місяць в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинула 21 людина. 180 жителів отримали поранення, з них 20 – діти.".