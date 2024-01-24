Синегубов сообщил о состоянии раненых в Харькове

В больницах после вечернего ракетного удара по Харькову оказались четверо, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 22:00 враг обстрелял Киевский и Холодногорский районы Харькова. Предварительно – ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. В результате удара пострадали девять человек, из них один ребенок – четырехлетняя девочка, ей оказали помощь на месте. Госпитализированы четыре человека – два мужчины, две женщины. Состояние среднее», — написал Синегубов.

Он отметил, что в Харькове повреждены частные дома, здание вуза, предприятия почты и телекоммуникационной связи, автомобили.

Напомним, около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших — четырехлетний ребенок, а две женщины госпитализированы. Две российские ракеты С-300 попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о восьми пострадавших. Утром 24 января в ГСЧС сообщили, что завершили ликвидацию последствий удара.