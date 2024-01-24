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Синегубов сообщил о состоянии раненых в Харькове

Происшествия 08:34   24.01.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил о состоянии раненых в Харькове Фото: telegram Олега Синегубова

В больницах после вечернего ракетного удара по Харькову оказались четверо, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Около 22:00 враг обстрелял Киевский и Холодногорский районы Харькова. Предварительно – ракетами типа С-300 с территории Белгородской области. В результате удара пострадали девять человек, из них один ребенок – четырехлетняя девочка, ей оказали помощь на месте. Госпитализированы четыре человека – два мужчины, две женщины. Состояние среднее», — написал Синегубов.

Он отметил, что в Харькове повреждены частные дома, здание вуза, предприятия почты и телекоммуникационной связи, автомобили.

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Напомним, около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших — четырехлетний ребенок, а две женщины госпитализированы. Две российские ракеты С-300 попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о восьми пострадавших. Утром 24 января в ГСЧС сообщили, что завершили ликвидацию последствий удара.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больницах после вечернего ракетного удара по Харькову оказались четверо, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов".