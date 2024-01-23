Среди четырех раненых — 4-летний ребенок: Синегубов — о состоянии пострадавших

Среди четырех раненых в результате ракетного удара по Харькову около 22 часов 23 января, которым оказывают помощь медики, — четырехлетний ребенок, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, угрозы жизни ребенка нет.

«Две женщины также госпитализированы, находятся в среднем состоянии. Еще одному мужчине оказали помощь на месте, состояние легкое», — сообщил Синегубов.

«В настоящее время известно о семерых пострадавших, среди которых 4-летний ребенок. Начался разбор завалов. Предварительно, россияне ударили ракетами С-300. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, учебное заведение», — пишет ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62. Повреждения получили 116 многоэтажек, учебное заведение, помещение торгового центра, автомобили.

Около 22 часов военные РФ в третий раз за сутки запустили ракеты по Харькову. Под ударом вновь был Киевский район. Предварительно — три попадания. По данным мэра Игоря Терехова, пострадали семь человек.