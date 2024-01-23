Предварительно семь пострадавших от вечернего ракетного удара — Терехов
Предварительно семь человек пострадали в результате ракетного удара по Киевскому району Харькова около 22 часов 23 января.
Об этом сообщает мэр Игорь Терехов. По его словам, «эта печальная цифра может уточняться».
Двух раненых в результате ракетного удара госпитализировали, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Оккупанты попали в образовательное учреждение, повреждена жилая инфраструктура, есть возгорание авто. Профильные службы работают на местах», — пишет начальник ХОВА.
Напомним, 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов утра. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62. Повреждения получили 116 многоэтажек, учебное заведение, помещение торгового центра, автомобили.
Около 22 часов военные РФ в третий раз за сутки запустили ракеты по Харькову. Под ударом вновь был Киевский район. Предварительно — три попадания.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 22:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предварительно семь человек пострадали в результате ракетного удара по Киевскому району Харькова около 22 часов 23 января.".