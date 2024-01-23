Попередньо семеро постраждалих від вечірнього удару по Харкову – Терехов

Попередньо семеро людей постраждали внаслідок ракетного удару по Київському району Харкова близько 22-ї години 23 січня.

Про це повідомляє мер Ігор Терехов. За його словами, “ця сумна цифра може уточнюватися”.

Двох поранених внаслідок ракетного удару ушпиталили, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Окупанти влучили в освітню установу, пошкоджена житлова інфраструктура, є загоряння авто. Профільні служби працюють на місцях“, — пише начальник ХОВА.

Нагадаємо, 23 січня військові РФ двічі запустили ракети по Харкову – о 4-й й о 7-й ранку. Під ударом були Київський та Салтівський райони. Загалом, як повідомляють в облуправлінні Нацполіції, ворог випустив 12 ракет С-300 та Х-22. Відомо про вісьмох загиблих, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Батько дитини вижив – його дістали з-під завалів. Постраждали, за даними облуправління Нацполіції, 57 людей. За інформацією мера Ігоря Терехова, постраждалих – 62. Пошкодження отримали 116 багатоповерхівок, навчальний заклад, приміщення торговельного центру, автомобілі.

Близько 22 години військові РФ втретє за добу запустили ракети по Харкову. Під ударом знову був Київський район. Попередньо – три влучання.