В Харькове завершили ликвидировать последствия вечернего «прилета»: 9 раненых

В Харькове под утро 24 января завершили ликвидировать последствия ракетного удара по центру и Холодногорскому району, сообщили в ГСЧС и МВД.

«Пока известно о девяти пострадавших, среди них — четырехлетний ребенок. Это третий в сутки удар российских террористов по Харькову! Под обстрелом оказался Киевский район. Также обнаружили попадание в Холодногорском районе. Предварительно ударили ракетами С-300. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, научное учреждение», — сообщила пресс-служба МВД Украины.

В ГСЧС отметили: ликвидацию последствий «прилета» завершили. На месте ночью работали 40 спасателей и шесть единиц техники. Помощь харьковчанам оказывали психологи ГСЧС.

«Возникло две ячейки возгорания на общей площади 15 кв. м. Работниками ГСЧС были эвакуированы 16 человек, среди них два ребенка. Также обследованы все рядом расположенные постройки», — проинформировали спасатели.

Напомним, около 22 часов 23 января РФ в третий раз за сутки запустила ракеты по Харькову. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших — четырехлетний ребенок, а две женщины госпитализированы. Две российские ракеты С-300 попали в научное учреждение в Киевском районе Харькова, а третья — в офисное помещение в Холодногорском районе. Известно о восьми пострадавших.