У Харкові завершили ліквідацію наслідків вечірнього “прильоту”: 9 поранених

У Харкові під ранок 24 січня завершили ліквідовувати наслідки ракетного удару по центру та Холодногірському району, повідомили у ДСНС та МВС.

“Наразі відомо про дев’ять постраждалих, серед них — чотирирічна дитина. Це третій за добу удар російських терористів по Харкову! Під обстрілом опинився Київський район міста. Також виявили влучання у Холодногірському районі. Попередньо, вдарили ракетами С-300. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, наукова установа“, – повідомила пресслужба МВС України.

У ДСНС наголосили: ліквідацію наслідків “прильоту” завершили. На місці вночі працювали 40 рятувальників та шість одиниць техніки. Допомогу харків’янам надавали психологи ДСНС.

“Виникло два осередки займання на загальній площі 15 кв. м. Працівниками ДСНС було евакуйовано 16 осіб, серед них дві дитини. Також обстежені усі поруч розташовані будівлі“, – поінформували рятувальники.

Нагадаємо, близько 22 години 23 січня РФ втретє за добу запустила ракети по Харкову. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що серед постраждалих — чотирирічна дитина, а двох жінок госпіталізовано. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі Харкова, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про вісім постраждалих.