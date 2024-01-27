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Интенсивность наступления на Харьковщине возобновилась: куда «пробивается» РФ

Общество 12:40   27.01.2024
Виктория Яковенко
Интенсивность наступления на Харьковщине возобновилась: куда «пробивается» РФ Фото: скриншот

На Харьковщине армия РФ возобновила интенсивность наступательных действий, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Два направления у нас достаточно серьезные. Это – Синьковка и Табаевка. Табаевка — это другое направление, это немного южнее от Купянска, который тоже довольно тяжелый, однако контролируемый нашими Вооруженными силами», — отметил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине армия РФ возобновила интенсивность наступательных действий, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".