Интенсивность наступления на Харьковщине возобновилась: куда «пробивается» РФ

На Харьковщине армия РФ возобновила интенсивность наступательных действий, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Два направления у нас достаточно серьезные. Это – Синьковка и Табаевка. Табаевка — это другое направление, это немного южнее от Купянска, который тоже довольно тяжелый, однако контролируемый нашими Вооруженными силами», — отметил Синегубов.