Интенсивность наступления на Харьковщине возобновилась: куда «пробивается» РФ
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На Харьковщине армия РФ возобновила интенсивность наступательных действий, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.
«Два направления у нас достаточно серьезные. Это – Синьковка и Табаевка. Табаевка — это другое направление, это немного южнее от Купянска, который тоже довольно тяжелый, однако контролируемый нашими Вооруженными силами», — отметил Синегубов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: наступ, наступление, рф, синєгубов, синьковка, Табаевка, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине армия РФ возобновила интенсивность наступательных действий, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".