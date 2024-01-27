Раненый полицейский и разрушения – Синегубов о сутках на Харьковщине (фото)
Фото: Олег Синегубов
Около 15 населенных пунктов Харьковщины из артиллерии и минометов обстреляла армия РФ в течение суток, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
В частности, 26 января в 10:40 оккупанты из артиллерии калибра 152 мм обстреляли Купянск. Ранения получил сотрудник полиции. Его госпитализировали, состояние среднее. Также в городе поврежден частный дом.
Около 13:30 враг из РСЗО обстрелял село Куриловка. Там поврежден частный дом.
Уже в 22:00 оккупанты из РСЗО обстреляли Волчанск. Там также поврежден частный дом, добавил Синегубов.
«Сегодня с 00:00 до 00:25 враг нанес несколько ударов по Купянску. Повреждены частные дома, гараж. Около 00:20 оккупанты обстреляли село Синельниково. Поврежден частный дом», — отметил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, полицейский, синєгубов, удары, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 27 января 2024 в 08:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 15 населенных пунктов Харьковщины из артиллерии и минометов обстреляла армия РФ в течение суток, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".