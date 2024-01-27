Поранений поліцейський і руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині (фото)
Фото: Олег Синєгубов
Близько 15 населених пунктів Харківщини з артилерії та мінометів обстріляла армія РФ протягом доби, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Зокрема, 26 січня о 10:40 окупанти з артилерії калібру 152 мм обстріляли Куп’янськ. Поранень зазнав працівник поліції. Його шпиталізували, стан середній. Також у місті пошкоджений приватний будинок.
Близько 13:30 ворог з РСЗВ обстріляв село Курилівка. Там пошкоджений приватний будинок.
Вже о 22:00 окупанти із РСЗВ обстріляли Вовчанськ. Там також пошкоджений приватний дім, додав Синєгубов.
«Сьогодні з 00:00 до 00:25 ворог завдав кількох ударів по Куп’янську. Пошкоджені приватні будинки, гараж. Близько 00:20 окупанти обстріляли село Синельникове. Пошкоджений приватний будинок», – зазначив голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріли, полицейский, синєгубов, удары, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 08:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15 населених пунктів Харківщини з артилерії та мінометів обстріляла армія РФ протягом доби, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".