Поранений поліцейський і руйнування – Синєгубов про добу на Харківщині (фото)

Близько 15 населених пунктів Харківщини з артилерії та мінометів обстріляла армія РФ протягом доби, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, 26 січня о 10:40 окупанти з артилерії калібру 152 мм обстріляли Куп’янськ. Поранень зазнав працівник поліції. Його шпиталізували, стан середній. Також у місті пошкоджений приватний будинок.

Близько 13:30 ворог з РСЗВ обстріляв село Курилівка. Там пошкоджений приватний будинок.

Вже о 22:00 окупанти із РСЗВ обстріляли Вовчанськ. Там також пошкоджений приватний дім, додав Синєгубов.

«Сьогодні з 00:00 до 00:25 ворог завдав кількох ударів по Куп’янську. Пошкоджені приватні будинки, гараж. Близько 00:20 окупанти обстріляли село Синельникове. Пошкоджений приватний будинок», – зазначив голова ХОВА.