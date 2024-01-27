Інтенсивність наступальних дій на Харківщині відновилася: куди пробивається РФ
На Харківщині армія РФ відновила інтенсивність наступальних дій, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Два напрямки у нас досить серйозні. Це – Синьківка і Табаївка. Табаївка – це інший напрямок, це трохи південніше від міста Куп’янська, який теж досить важкий, однак контрольований нашими Збройними силами», – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: наступ, рф, синєгубов, синьковка, Табаевка, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 12:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині армія РФ відновила інтенсивність наступальних дій, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".