Інтенсивність наступальних дій на Харківщині відновилася: куди пробивається РФ

На Харківщині армія РФ відновила інтенсивність наступальних дій, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Два напрямки у нас досить серйозні. Це – Синьківка і Табаївка. Табаївка – це інший напрямок, це трохи південніше від міста Куп’янська, який теж досить важкий, однак контрольований нашими Збройними силами», – зазначив Синєгубов.