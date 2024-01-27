Головні новини Харкова 27 січня: як минула ніч, атаки РФ

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:18

Генштаб повідомив про атаки РФ на Харківщині

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак росіян біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.

Під артилерійським вогнем ворога опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

07:00

Ніч на Харківщині минула з двома тривогами

Вперше сирена звучала о 00:00. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння. Відбій пролунав о 00:32.

Вдруге, з тієї ж причини, тривогу оголошували о 03:27.

Відбій пролунав о 03:55.