Головні новини Харкова 27 січня: як минула ніч, атаки РФ
Фото: Василь Голосний
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:18
Генштаб повідомив про атаки РФ на Харківщині
На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 13 атак росіян біля Табаївки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 06:00.
Під артилерійським вогнем ворога опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
07:00
Ніч на Харківщині минула з двома тривогами
Вперше сирена звучала о 00:00. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння. Відбій пролунав о 00:32.
Вдруге, з тієї ж причини, тривогу оголошували о 03:27.
Відбій пролунав о 03:55.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Січня 2024 в 07:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".