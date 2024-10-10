«Сил и средств для массированных контратак недостаточно» — воин о Купянщине

Купянское направление остается одним из самых сложных в Харьковской области. РФ привлекает все возможные виды вооружения, чтобы прорвать линию обороны ВСУ в Купянском районе.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник штаба 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады «Помста» Максим Вычавка.

«Если ему удается где-нибудь вклиниться в нашу оборону, противник наращивает свои усилия, чтобы увеличить продвижение. Есть некоторый тактический успех противника, который он пытается развить. Силами обороны проводятся все меры по избежанию этой ситуации, что нам на данном этапе удается», — сказал военный.

Он также добавил, что командование РФ перебрасывает в этот район резервы, в том числе с других направлений. Основной ударной вражеской группировкой, по словам воина, в этом направлении является 1-я танковая армия.

«Сил и средств для осуществления массированных контратак у нас сейчас недостаточно. Они больше остаются локальными, когда удается одну-две позиции противника отбить или восстановить утраченные позиции», — отметил Вычавка.