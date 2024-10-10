«Сил і засобів для масованих контратак недостатньо» – воїн про Куп’янщину

Куп’янський напрямок залишається одним із найскладніших на Харківщині. РФ залучає усі можливі види озброєння, щоб прорвати лінію оборони ЗСУ в районі Куп’янська.

Про це в етері нацмарафону повідомив начальник штабу 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування бригади «Помста» Максим Вичавка.

«Якщо йому вдається десь вклинитися в нашу оборону, противник нарощує свої зусилля, аби збільшити просування. Є деякий тактичний успіх противника, який він намагається розвинути. Силами оборони проводяться всі заходи для уникнення цієї ситуації, що нам на даному етапі вдається», – сказав військовий.

Він також додав, що наразі командування РФ перекидає до цього району резерви, у тому числі з інших напрямків. Основним ударним ворожим угрупуванням, за словами воїна, на цьому напрямку є 1-а танкова армія.

«Сил та засобів для здійснення масованих контратак у нас зараз недостатньо. Вони більше залишаються локальними, коли вдається одну-дві позиції противника відбити, або відновити втрачені позиції», – зазначив Вичавка.