Live
  • Чт 10.10.2024
  • Харків  +20°С
  • USD 41.19
  • EUR 45.13

«Сил і засобів для масованих контратак недостатньо» – воїн про Куп’янщину

Суспільство 15:20   10.10.2024
Вікторія Яковенко
«Сил і засобів для масованих контратак недостатньо» – воїн про Куп’янщину скриншот

Куп’янський напрямок залишається одним із найскладніших на Харківщині. РФ залучає усі можливі види озброєння, щоб прорвати лінію оборони ЗСУ в районі Куп’янська.

Про це в етері нацмарафону повідомив начальник штабу 4-ї прикордонної комендатури швидкого реагування бригади «Помста» Максим Вичавка.

«Якщо йому вдається десь вклинитися в нашу оборону, противник нарощує свої зусилля, аби збільшити просування. Є деякий тактичний успіх противника, який він намагається розвинути. Силами оборони проводяться всі заходи для уникнення цієї ситуації, що нам на даному етапі вдається», – сказав військовий.

Він також додав, що наразі командування РФ перекидає до цього району резерви, у тому числі з інших напрямків. Основним ударним ворожим угрупуванням, за словами воїна, на цьому напрямку є 1-а танкова армія.

«Сил та засобів для здійснення масованих контратак у нас зараз недостатньо. Вони більше залишаються локальними, коли вдається одну-дві позиції противника відбити, або відновити втрачені позиції», – зазначив Вичавка.

Читайте також: «Ситуація для Куп’янська стає все більш загрозливою» – Коваленко

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 23 до 60 тисяч гривень
Робота у Харкові та області: вакансії тижня від 23 до 60 тисяч гривень
10.10.2024, 16:13
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
Новини Харкова — головне за 9.10: вибухи у місті, КАБ влучив у дім в Слатиному
09.10.2024, 21:55
РФ вдарила по передмістю Харкова: відомо про 5 постраждалих (доповнюється)
РФ вдарила по передмістю Харкова: відомо про 5 постраждалих (доповнюється)
10.10.2024, 16:03
«Сил і засобів для масованих контратак недостатньо» – воїн про Куп’янщину
«Сил і засобів для масованих контратак недостатньо» – воїн про Куп’янщину
10.10.2024, 15:20
Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова
Чи увімкнуть опалення 15 жовтня жителям Харківщини: відповідь Синєгубова
10.10.2024, 14:20
Терехов просить Зеленського «розібратися» з облрадою – мерія заявила про фейк
Терехов просить Зеленського «розібратися» з облрадою – мерія заявила про фейк
10.10.2024, 13:46

Новини за темою:

16:16
Пам’ять воїна «Kraken», який звільняв Куп’янськ і Балаклію, увічнили у Харкові
07:52
Ахіллес про вплив ситуації на Курщині: ворог на Харківщині недоотримує резерви
14:15
Ворог зменшив кількість військових в штурмових групах – воїн 3 ОШБр про Борову
13:37
Зеленський приїхав в район Вовчанська: привітав воїнів ССО (відео)
17:42
Пережив окупацію й пішов до ЗСУ: на Харківщині попрощалися із загиблим воїном

Ви читали новину: ««Сил і засобів для масованих контратак недостатньо» – воїн про Куп’янщину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Жовтня 2024 в 15:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Куп’янський напрямок залишається одним із найскладніших на Харківщині. РФ залучає усі можливі види озброєння, щоб прорвати лінію оборони ЗСУ в районі Куп’янська.".