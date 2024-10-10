«Ситуація для Куп’янська стає все більш загрозливою» – Коваленко

РФ формує фланги для виходу до Осколу, ситуація на Куп’янщині погіршується, вважає військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

В огляді фронту на Oboz.ua Коваленко припустив, що росіяни можуть вийти до лівого берега річки Оскіл вже наприкінці жовтня.

“Вони цілком можуть вийти на лівий берег річки Оскіл вже на межі жовтня та листопада. Саме це і є загрозою для Купʼянського напрямку. У той час, як, в принципі, наступальний напрямок росіян із Піщаного, він вразливий, він має багато недоліків, але зупинити чомусь його ми не можемо. Є повноцінна загроза для Колісниківки і подальшого просування окупантів на північ через Колісниківку вздовж лівого берега річки Оскіл і далі північніше», – пояснив Коваленко.

Саме цей напрямок окупанти можуть використовувати для наступу на Куп’янськ. Однак спочатку під загрозою може опинитися Куп’янськ-Вузловий.

“Тобто коли вони вийдуть на лівий берег, вони почнуть формувати наступ і через Піщане. Тобто, ситуація для Куп’янська стає все більш загрозливою. І поки не буде перерізаний цей апендикс, ця загроза залишається на досить високому рівні”, – зазначив аналітик.

Відео: Oboz.ua