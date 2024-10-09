Росіяни вдарили ФАБ-250 по Харкову та області – прокуратура (фото)
9 жовтня близько 15:30 росіяни вчергове ударили з тактичної авіації по Харкову та передмістю, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У Шевченківському районі Харкова авіабомба влучила по відкритій місцевості. У шести багатоповерхівках вибиті вікна. Поранення склом отримала 81-річна жінка.
У селищі Слатине внаслідок авіаудару пошкоджені щонайменше 10 приватних житлових будинків. Без постраждалих.
За попередніми даними, для обстрілу ворог використав ФАБ-250 з УМПК.
Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30. Удар КАБом зафіксували на відкритій території у Шевченківському районі, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, постраждала 81-річна жінка.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Слатино, ФАБ-250, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 19:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 жовтня близько 15:30 росіяни вчергове ударили з тактичної авіації по Харкову та передмістю, повідомила Харківська обласна прокуратура.".