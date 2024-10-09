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Росіяни вдарили ФАБ-250 по Харкову та області – прокуратура (фото)

Події 19:23   09.10.2024
Оксана Якушко
Росіяни вдарили ФАБ-250 по Харкову та області – прокуратура (фото)

9 жовтня близько 15:30 росіяни вчергове ударили з тактичної авіації по Харкову та передмістю, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У Шевченківському районі Харкова авіабомба влучила по відкритій місцевості. У шести багатоповерхівках вибиті вікна. Поранення склом отримала 81-річна жінка.

У селищі Слатине внаслідок авіаудару пошкоджені щонайменше 10 приватних житлових будинків. Без постраждалих.

За попередніми даними, для обстрілу ворог використав ФАБ-250 з УМПК.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 15:30. Удар КАБом зафіксували на відкритій території у Шевченківському районі, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. За його даними, постраждала 81-річна жінка.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Жовтня 2024 в 19:23;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 жовтня близько 15:30 росіяни вчергове ударили з тактичної авіації по Харкову та передмістю, повідомила Харківська обласна прокуратура.".