Россияне ударили ФАБ-250 по Харькову и области – прокуратура (фото)

9 октября около 15:30 россияне в очередной раз ударили по тактической авиации по Харькову и пригороду, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В Шевченковском районе Харькова авиабомба попала по открытой местности. В шести многоэтажках выбиты окна. Ранение стеклом получила 81-летняя женщина.

В поселке Слатино в результате авиаудара повреждены 10 частных жилых домов. Без пострадавших.

По предварительным данным, для обстрела враг использовал ФАБ-250 с УМПБ.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 15:30. Удар КАБом зафиксировали по открытой территории в Шевченковском районе, сообщал голова ХОВА Олег Синегубов. По его данным, пострадала 81-летняя женщина.