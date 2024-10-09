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Россияне ударили ФАБ-250 по Харькову и области – прокуратура (фото)

Происшествия 19:23   09.10.2024
Оксана Якушко
Россияне ударили ФАБ-250 по Харькову и области – прокуратура (фото)

9 октября около 15:30 россияне в очередной раз ударили по тактической авиации по Харькову и пригороду, сообщила Харьковская областная прокуратура.

В Шевченковском районе Харькова авиабомба попала по открытой местности. В шести многоэтажках выбиты окна. Ранение стеклом получила 81-летняя женщина.

В поселке Слатино в результате авиаудара повреждены 10 частных жилых домов. Без пострадавших.
По предварительным данным, для обстрела враг использовал ФАБ-250 с УМПБ.

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 15:30. Удар КАБом зафиксировали по открытой территории в Шевченковском районе, сообщал голова ХОВА Олег Синегубов. По его данным, пострадала 81-летняя женщина.

Читайте также: Последствия авиаудара по Харькову: обломки разлетелись на сотни метров (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 октября 2024 в 19:23;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 октября около 15:30 россияне в очередной раз ударили по тактической авиации по Харькову и пригороду, сообщила Харьковская областная прокуратура.".