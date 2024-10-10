«Ситуация для Купянска становится все более угрожающей» – Коваленко
РФ формирует фланги для выхода к Осколу, ситуация на Купянщине ухудшается, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
В обзоре фронта на Oboz.ua Коваленко предположил, что россияне могут выйти к левому берегу Оскола уже в конце октября.
«Именно это и представляет угрозу для Купянского направления. В то время как, в принципе, наступательное направление россиян из Песчаного, оно уязвимо, у него много недостатков, остановить почему-то его мы не можем. Есть полноценная угроза для Колесниковки и дальнейшего продвижения оккупантов на север через Колесниковку вдоль левого берега реки Оскол и дальше севернее», – объяснил Коваленко.
Именно это направление оккупанты могут использовать для наступления на Купянск. Однако вначале под угрозой может оказаться Купянск-Узловой.
«То есть, когда они выйдут на левый берег, они начнут формировать наступление и через Песчаное. То есть, ситуация для Купянска становится все более угрожающей. И пока не будет перерезан этот аппендикс, эта угроза остается на достаточно высоком уровне», – отметил аналитик.
Видео: Oboz.ua
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: коваленко, купянск, наступ, наступление, песчаное;
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- • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 08:04;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ формирует фланги для выхода к Осколу, ситуация на Купянщине ухудшается, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".