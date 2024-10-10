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«Ситуация для Купянска становится все более угрожающей» – Коваленко

Украина 08:04   10.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Ситуация для Купянска становится все более угрожающей» – Коваленко

РФ формирует фланги для выхода к Осколу, ситуация на Купянщине ухудшается, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

В обзоре фронта на Oboz.ua Коваленко предположил, что россияне могут выйти к левому берегу Оскола уже в конце октября.

«Именно это и представляет угрозу для Купянского направления. В то время как, в принципе, наступательное направление россиян из Песчаного, оно уязвимо, у него много недостатков, остановить почему-то его мы не можем. Есть полноценная угроза для Колесниковки и дальнейшего продвижения оккупантов на север через Колесниковку вдоль левого берега реки Оскол и дальше севернее», – объяснил Коваленко.

Именно это направление оккупанты могут использовать для наступления на Купянск. Однако вначале под угрозой может оказаться Купянск-Узловой.

«То есть, когда они выйдут на левый берег, они начнут формировать наступление и через Песчаное. То есть, ситуация для Купянска становится все более угрожающей. И пока не будет перерезан этот аппендикс, эта угроза остается на достаточно высоком уровне», – отметил аналитик.

Видео: Oboz.ua

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 октября 2024 в 08:04;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ формирует фланги для выхода к Осколу, ситуация на Купянщине ухудшается, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.".