Вночі над Харківщиною збили «шахед» – Повітряні сили
На Харківщині вночі збили один ворожий «шахед», повідомило Повітряне командування «Схід».
Також сили ППО ліквідували шість російських БпЛА у Запорізькій області, два – в Дніпропетровській та один – в Полтавській.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Shahed, Воздушные, пво, сбили, Силы, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 11:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вночі збили один ворожий «шахед», повідомило Повітряне командування «Схід».".