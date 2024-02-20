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Вночі над Харківщиною збили «шахед» – Повітряні сили

Суспільство 11:06   20.02.2024
Вікторія Яковенко
Вночі над Харківщиною збили «шахед» – Повітряні сили

На Харківщині вночі збили один ворожий «шахед», повідомило Повітряне командування «Схід».

Також сили ППО ліквідували шість російських БпЛА у Запорізькій області, два – в Дніпропетровській та один – в Полтавській.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 11:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині вночі збили один ворожий «шахед», повідомило Повітряне командування «Схід».".