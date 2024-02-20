14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
14 миллионов гривен выделили из бюджета Харьковщины на 2024 год коммунальному учреждению «Областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению», созданному в декабре 2023-го.
Такое решение приняли депутаты Харьковского облсовета на сессии 20 февраля. Изменения внесли в региональную программу территориальной обороны на 2022 — 2024 годы, заложив средства для «обеспечения мероприятий по подготовке населения к национальному сопротивлению».
Как сообщалось, задачи центра — вести «информационную, воспитательную, просветительскую и разъяснительную работу». Цель — формировать у населения национальное самосознание и активную общественную позицию, воспитывать уважение к украинскому языку и государственным символам, а также — историческим и культурным ценностям. Также центр должен заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи. Среди прочих задач — «формирование у граждан Украины патриотического сознания и устойчивой мотивации к непосредственному участию в мероприятиях Сил обороны Украины, правоохранительных органов и других военных формирований для обеспечения военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, а также в мероприятиях сдерживания и отпора вооруженной агрессии».
Центр также должен проводить теоретические и практические мероприятия, обучая людей навыкам, необходимым для защиты страны. Среди прочего — проведение учений, тренировок и так далее. А также — «подготовка граждан Украины к условиям жизнедеятельности в районах ведения (военных) боевых действий».
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: война, облсовет, сесія, сессия, Харьков, центр споротивления;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 18:24;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 миллионов гривен выделили из бюджета Харьковщины на 2024 год коммунальному учреждению «Областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению»".