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14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению

Политика 18:24   20.02.2024
Елена Нагорная
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению Фото: пресс-служба ХГС

14 миллионов гривен выделили из бюджета Харьковщины на 2024 год коммунальному учреждению «Областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению», созданному в декабре 2023-го.

Такое решение приняли депутаты Харьковского облсовета на сессии 20 февраля. Изменения внесли в региональную программу территориальной обороны на 2022 — 2024 годы, заложив средства для «обеспечения мероприятий по подготовке населения к национальному сопротивлению».

Как сообщалось, задачи центра — вести «информационную, воспитательную, просветительскую и разъяснительную работу». Цель — формировать у населения национальное самосознание и активную общественную позицию, воспитывать уважение к украинскому языку и государственным символам, а также — историческим и культурным ценностям. Также центр должен заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи. Среди прочих задач — «формирование у граждан Украины патриотического сознания и устойчивой мотивации к непосредственному участию в мероприятиях Сил обороны Украины, правоохранительных органов и других военных формирований для обеспечения военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, а также в мероприятиях сдерживания и отпора вооруженной агрессии».

Центр также должен проводить теоретические и практические мероприятия, обучая людей навыкам, необходимым для защиты страны. Среди прочего — проведение учений, тренировок и так далее. А также — «подготовка граждан Украины к условиям жизнедеятельности в районах ведения (военных) боевых действий».

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 18:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 миллионов гривен выделили из бюджета Харьковщины на 2024 год коммунальному учреждению «Областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению»".