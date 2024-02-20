14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению

14 миллионов гривен выделили из бюджета Харьковщины на 2024 год коммунальному учреждению «Областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению», созданному в декабре 2023-го.

Такое решение приняли депутаты Харьковского облсовета на сессии 20 февраля. Изменения внесли в региональную программу территориальной обороны на 2022 — 2024 годы, заложив средства для «обеспечения мероприятий по подготовке населения к национальному сопротивлению».

Как сообщалось, задачи центра — вести «информационную, воспитательную, просветительскую и разъяснительную работу». Цель — формировать у населения национальное самосознание и активную общественную позицию, воспитывать уважение к украинскому языку и государственным символам, а также — историческим и культурным ценностям. Также центр должен заниматься военно-патриотическим воспитанием молодежи. Среди прочих задач — «формирование у граждан Украины патриотического сознания и устойчивой мотивации к непосредственному участию в мероприятиях Сил обороны Украины, правоохранительных органов и других военных формирований для обеспечения военной безопасности, суверенитета и территориальной целостности государства, а также в мероприятиях сдерживания и отпора вооруженной агрессии».

Центр также должен проводить теоретические и практические мероприятия, обучая людей навыкам, необходимым для защиты страны. Среди прочего — проведение учений, тренировок и так далее. А также — «подготовка граждан Украины к условиям жизнедеятельности в районах ведения (военных) боевых действий».