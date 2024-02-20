14 млн грн виділили на підготовку жителів Харківщини до національного спротиву

14 мільйонів гривень виділили з бюджету Харківщини на 2024 рік комунальній установі “Обласний центр підготовки населення до національного спротиву”, створеній у грудні 2023-го.

Таке рішення ухвалили депутати Харківської облради на сесії 20 лютого. Зміни внесли до регіональної програми територіальної оборони на 2022 – 2024 роки, заклавши кошти для “забезпечення заходів з підготовки населення до національного спротиву”.

Як повідомлялося, завдання центру — вести «інформаційну, виховну, просвітницьку та роз’яснювальну роботу». Мета – формувати у населення національну самосвідомість та активну суспільну позицію, виховувати повагу до української мови та державних символів, а також – історичних та культурних цінностей. Також центр має зайнятися військово-патріотичним вихованням молоді. Серед інших завдань – “формування у громадян України патріотичної свідомості та стійкої мотивації до безпосередньої особистої участі у заходах Сил оборони України, правоохоронних органів та інших військових формувань для забезпечення воєнної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності держави, а також у заходах стримування і відсічі збройної агресії”.

Планується, що центр проводитиме теоретичні та практичні заходи, навчаючи людей навичок, необхідних для захисту країни. Серед іншого – проведення навчань, тренувань тощо. А також – “підготовка громадян України до умов життєдіяльності в районах ведення (воєнних) бойових дій”.