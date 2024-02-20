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Университет гражданской защиты опроверг слухи о ликвидации вуза в Харькове

Общество 20:22   20.02.2024
Оксана Якушко
Университет гражданской защиты опроверг слухи о ликвидации вуза в Харькове

С утра в Харькове не смолкают разговоры, что Национальный университет гражданской защиты якобы решили сократить. Что якобы в вузе работает ликвидационная комиссия, будущих спасателей ГСЧС больше не будут обучать, по крайней мере, в этом вузе, а отдельные подразделения, как кафедру пиротехников, отделили и переносят вообще во Львов.

Редакция МГ «Объектива» связалась с руководством Национального университета гражданской защиты, чтобы те прокомментировали информацию.

«Информация о создании ликвидационной комиссии в вузе не соответствует действительности. Этого нет, тем более нет какого-либо официального документа», — сообщила прес-секретарь вуза Виктория Коленко.

Также Коленко опровергла и сообщение о том, что якобы набора абитуриентов на следующий учебный год не будет.

«У нас есть набор на следующий год, есть госзаказ на 101 абитуриента», — подчеркнула спикер вуза.

С начала полномасштабного вторжения вуз вместе с курсантами эвакуировался в Черкассы, где и проводит обучение. Большинство преподавателей и работников университета также сейчас находятся в этом городе.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 20:22;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С утра в Харькове не смолкают разговоры, что Национальный университет гражданской защиты якобы решили сократить. Что якобы в вузе работает ликвидационная комиссия, будущих спасателей ГСЧС больше не будут обучать, по крайней мере, в этом вузе, а отдельные подразделения, как кафедру пиротехников, отделили и переносят вообще во Львов.".