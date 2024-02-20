Университет гражданской защиты опроверг слухи о ликвидации вуза в Харькове
С утра в Харькове не смолкают разговоры, что Национальный университет гражданской защиты якобы решили сократить. Что якобы в вузе работает ликвидационная комиссия, будущих спасателей ГСЧС больше не будут обучать, по крайней мере, в этом вузе, а отдельные подразделения, как кафедру пиротехников, отделили и переносят вообще во Львов.
Редакция МГ «Объектива» связалась с руководством Национального университета гражданской защиты, чтобы те прокомментировали информацию.
«Информация о создании ликвидационной комиссии в вузе не соответствует действительности. Этого нет, тем более нет какого-либо официального документа», — сообщила прес-секретарь вуза Виктория Коленко.
Также Коленко опровергла и сообщение о том, что якобы набора абитуриентов на следующий учебный год не будет.
«У нас есть набор на следующий год, есть госзаказ на 101 абитуриента», — подчеркнула спикер вуза.
С начала полномасштабного вторжения вуз вместе с курсантами эвакуировался в Черкассы, где и проводит обучение. Большинство преподавателей и работников университета также сейчас находятся в этом городе.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: абитуриент, вуз, информация, курсант, Национальный университет гражданской защиты, скандал, слухи, спикер, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 февраля 2024 в 20:22;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С утра в Харькове не смолкают разговоры, что Национальный университет гражданской защиты якобы решили сократить. Что якобы в вузе работает ликвидационная комиссия, будущих спасателей ГСЧС больше не будут обучать, по крайней мере, в этом вузе, а отдельные подразделения, как кафедру пиротехников, отделили и переносят вообще во Львов.".