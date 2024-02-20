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Університет цивільного захисту простував чутки про ліквідацію вишу у Харкові

Суспільство 20:22   20.02.2024
Оксана Якушко
Університет цивільного захисту простував чутки про ліквідацію вишу у Харкові

Від ранку у Харкові не вщухають розмови, що Національний університет цивільного захисту нібито вирішити скоротити. Що нібито у виші працює ліквідаційна комісія, майбутніх рятувальників ДСНС більше не навчатимуть, принаймні у цьому виші, а окремі підрозділи, як то кафедру піротехніків, відокремлюють та переносять взагалі до Львова.

Редакція МГ «Об’єктива» зв’язалася із керівництвом Національного університету цивільного захисту, аби ті прокоментували інформацію. Натомість у виші були здивовані запитом.

«Інформація щодо створення ліквідаційної комісії у виші не відповідає дійсності. Цього немає, тим більше немає якого офіційного документа», – повідомила речниця вишу Вікторія Коленко.

Так само Коленко спростувала і повідомлення про нібито припинення набору абітурієнтів на наступний навчальний рік.

«У нас є набір на наступний рік, є держзамовлення на 101 абітурієнта», – спростувала чутки речниця вишу.

Від початку повномасштабного вторгнення виш разом із курсантами евакуювався до Черкас, де наразі й проводить навчання. Більшість викладачів та працівників університету так само зараз перебувають у цьому місті.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2024 в 20:22;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від ранку у Харкові не вщухають розмови, що Національний університет цивільного захисту нібито вирішити скоротити. Що нібито у виші працює ліквідаційна комісія, майбутніх рятувальників ДСНС більше не навчатимуть, принаймні у цьому виші, а окремі підрозділи, як то кафедру піротехніків, відокремлюють та переносять взагалі до Львова.".