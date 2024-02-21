Live
  • Ср 21.02.2024
    • Харьков
  •   -3°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.54

Ночью на Харьковщине сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 07:10   21.02.2024
Оксана Горун
Ночью на Харьковщине сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ

Армия РФ ночью атаковала территорию Украины ракетами и БПЛА. «Шахеды» сбивали, в том числе в пределах Харьковской области.

По территории Украины россияне запустили 19 БПЛА типа «Shahed». Они вылетели из Приморско-Ахтарска. Также оккупанты применили ракету С-300 (с территории Ростовской области), управляемую авиационную ракету Х-59 (из Белгородской области), четыре крылатые Х-22 (из Ростовской области).

«В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19 «шахедов» в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести не пораженных враждебных БПЛА не достигла своих целей», — проинформировало командование ВС ВСУ.

Для отражения атаки использовали подразделения зенитчиков, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Читайте также: Главные новости Харькова 20.02: удар дрона РФ по авто, сессия облсовета

Автор: Оксана Горун
Популярно
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
14 млн грн выделили на подготовку жителей Харьковщины к нацсопротивлению
20.02.2024, 18:24
В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля
В среду Харьков и область будет засыпать снегом: прогноз погоды на 21 февраля
20.02.2024, 20:57
Судьба института протезирования в Харькове: облсовет принял очередное решение
Судьба института протезирования в Харькове: облсовет принял очередное решение
20.02.2024, 22:23
Ночью на Харьковщине сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ
Ночью на Харьковщине сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ
21.02.2024, 07:10
Главные новости Харькова 20.02: удар дрона РФ по авто, сессия облсовета
Главные новости Харькова 20.02: удар дрона РФ по авто, сессия облсовета
20.02.2024, 23:00
Авиация РФ ударила по десятку населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
Авиация РФ ударила по десятку населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
21.02.2024, 07:20

Новости по теме:

11:06
Ночью над Харьковщиной сбили «шахед» — Воздушные силы
09:43
Три «шахеда» над Харьковщиной сбили пограничники — «Сталевий кордон»
07:40
Четыре «шахеда» атаковали Харьковщину с территории РФ ночью — ВС ВСУ
07:19
Все «шахеды», атаковавшие Харьковщину, сбили — Генштаб
14:36
За жизнь одного из пострадавших от удара «шахедами» по Харькову борются врачи

Вы читали новость: «Ночью на Харьковщине сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 07:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ ночью атаковала территорию Украины ракетами и БПЛА. «Шахеды» сбивали, в том числе в пределах Харьковской области".