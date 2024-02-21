Ночью на Харьковщине сбивали «шахеды» — Воздушные силы ВСУ

Армия РФ ночью атаковала территорию Украины ракетами и БПЛА. «Шахеды» сбивали, в том числе в пределах Харьковской области.

По территории Украины россияне запустили 19 БПЛА типа «Shahed». Они вылетели из Приморско-Ахтарска. Также оккупанты применили ракету С-300 (с территории Ростовской области), управляемую авиационную ракету Х-59 (из Белгородской области), четыре крылатые Х-22 (из Ростовской области).

«В результате боевой работы уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 на Полтавщине и 13 из 19 «шахедов» в пределах Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей. Часть из шести не пораженных враждебных БПЛА не достигла своих целей», — проинформировало командование ВС ВСУ.

Для отражения атаки использовали подразделения зенитчиков, мобильные огневые группы и средства РЭБ.