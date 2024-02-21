Окупанти обстрілами вбили чоловіка на Харківщині та ще одного поранили (фото)

Один чоловік загинув та ще один отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району Харківської області 21 лютого.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, приблизно о 14-й годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна. Загинув мирний житель, анкетні дані якого встановлюються.

Близько 12:40 військові РФ з мінометів та артилерії били по селу Іванівка Петропавлівської громади. Зазнав поранень 52-річний чоловік.

Як повідомлялося раніше, близько 15-ї години під ударами ворожої авіації було село Вільхуватка Куп’янського району. Жертв та постраждалих немає.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).



Фото: Харківська облпрокуратура