Окупанти обстрілами вбили чоловіка на Харківщині та ще одного поранили (фото)
Один чоловік загинув та ще один отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району Харківської області 21 лютого.
Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, приблизно о 14-й годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна. Загинув мирний житель, анкетні дані якого встановлюються.
Близько 12:40 військові РФ з мінометів та артилерії били по селу Іванівка Петропавлівської громади. Зазнав поранень 52-річний чоловік.
Як повідомлялося раніше, близько 15-ї години під ударами ворожої авіації було село Вільхуватка Куп’янського району. Жертв та постраждалих немає.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 18:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один чоловік загинув та ще один отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району".