Live
  • Ср 21.02.2024
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.54

Окупанти обстрілами вбили чоловіка на Харківщині та ще одного поранили (фото)

Події 18:43   21.02.2024
Олена Нагорна
Окупанти обстрілами вбили чоловіка на Харківщині та ще одного поранили (фото)

Один чоловік загинув та ще один отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району Харківської області 21 лютого.

Як повідомляють у Харківській облпрокуратурі, приблизно о 14-й годині ворог з артилерії обстріляв селище Дворічна. Загинув мирний житель, анкетні дані якого встановлюються.

Близько 12:40 військові РФ з мінометів та артилерії били по селу Іванівка Петропавлівської громади. Зазнав поранень 52-річний чоловік.

Як повідомлялося раніше, близько 15-ї години під ударами ворожої авіації було село Вільхуватка Куп’янського району. Жертв та постраждалих немає.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).


Фото: Харківська облпрокуратура

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Дві російські авіабомби знешкодили сапери у Куп’янську на Харківщині (відео)
Дві російські авіабомби знешкодили сапери у Куп’янську на Харківщині (відео)
21.02.2024, 19:14
Генштаб назвав населені пункти Харківщини, які атакував і обстрілював ворог
Генштаб назвав населені пункти Харківщини, які атакував і обстрілював ворог
21.02.2024, 19:06
Окупанти обстрілами вбили чоловіка на Харківщині та ще одного поранили (фото)
Окупанти обстрілами вбили чоловіка на Харківщині та ще одного поранили (фото)
21.02.2024, 18:43
Ворожі літаки вдарили по прикордонню Харківщини – сталася пожежа (фото)
Ворожі літаки вдарили по прикордонню Харківщини – сталася пожежа (фото)
21.02.2024, 18:23
Близько 400 потужних балістичних ракет Іран відправив РФ – Reuters
Близько 400 потужних балістичних ракет Іран відправив РФ – Reuters
21.02.2024, 18:05
У центрі Харкова усувають аварійність конструкцій пошкоджених будівель (фото)
У центрі Харкова усувають аварійність конструкцій пошкоджених будівель (фото)
21.02.2024, 15:38

Новини за темою:

16:15
Двоє чоловіків отримали поранення внаслідок обстрілу Куп’янщини (фото)
14:56
Є загиблий: на Новий рік війська РФ били по Харківщині та скинули авіабомбу
17:08
На Харківщині зрадник забрав авто у рятувальника, погрожуючи розстрілом
21:53
«Не дивляться куди б’ють»: життя у Дворічній й Петропавлівці під обстрілами
22:14
Експоліціянтку з Харківщини засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна

Ви читали новину: «Окупанти обстрілами вбили чоловіка на Харківщині та ще одного поранили (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 18:43;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один чоловік загинув та ще один отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів Куп’янського району".