Генштаб назвав населені пункти Харківщини, які атакував і обстрілював ворог

Дві спроби наступу здійснили російські військові на Харківщині за добу – біля Синьківки та Табаївки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Також ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Мілове, Вільхуватка, Григорівка та Петропавлівка.

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Красне, Лук’янці, та Гатище на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.