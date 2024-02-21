Генштаб назвав населені пункти Харківщини, які атакував і обстрілював ворог
Дві спроби наступу здійснили російські військові на Харківщині за добу – біля Синьківки та Табаївки, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Також ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Мілове, Вільхуватка, Григорівка та Петропавлівка.
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне, Красне, Лук’янці, та Гатище на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, купянское направление, обстріли, синьковка, Табаевка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 19:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві спроби наступу здійснили російські військові на Харківщині за добу – біля Синьківки та Табаївки".