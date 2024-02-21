БпЛА в районі Чугуєва, курсом на Харків – Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили ЗСУ о 22:14 повідомили про наявність БпЛА в Харківській області, при цьому не уточнили – йдеться про один або кілька російських дронів.

“БпЛА у Харківській області в районі Чугуєва, курсом на Харків”, – йдеться у публікації.