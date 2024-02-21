БпЛА в районі Чугуєва, курсом на Харків – Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили ЗСУ о 22:14 повідомили про наявність БпЛА в Харківській області, при цьому не уточнили – йдеться про один або кілька російських дронів.
“БпЛА у Харківській області в районі Чугуєва, курсом на Харків”, – йдеться у публікації.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, воздушные силы, дрони, ЗСУ, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 22:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повітряні сили ЗСУ о 22:14 повідомили про наявність БпЛА в Харківській області, при цьому не уточнили – йдеться про один або кілька російських дронів".