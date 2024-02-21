Головні новини Харкова 21 лютого: обстріли, авіаудари та наліт “шахедів”

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:32

Близько 20 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни, за добу двоє загиблих – Синєгубов

“Сьогодні близько опівночі в с. Липці Харківського району обстріляно садове товариство та один автомобіль. Без постраждалих. О 20:50 був обстріл смт Козача Лопань Дергачівського району. Влучання в околицях. Руйнувань і постраждалих не зафіксовано”, — повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов про останні обстріли.

У Куп’янському районі окупанти дроном-камікадзе вбили двох цивільних чоловіків (38 і 50 років). Поранено 48-річну жінку – дружину одного з загиблих. Решта обстрілів, за оперативними даними, обійшлася без постраждалих.

07:55

Начальник ГУНП назвав 11 населених пунктів Харківщини, які атакували росіяни

“Минулої доби окупанти обстріляли села Курилівка, Федорівка, Катеринівка, Колісниківка, Глушківка, Петропавлівка, Табаївка Куп’янського району; Козача Лопань, Липці Харківського району; Вовчанські Хутори, Зибине Чугуївського району”, — перелічив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

Він повідомив, що обстріли знищили щонайменше 10 приватних будинків, склади, водонапірну вежу, кафе, будинок культури, ліцей, приміщення сільгосппідприємства, приватні автомобілі, три автобуси та лінії електропередач. Найбільш трагічна ситуація за добу сталася у Куп’янському районі. Там у районі села Петропавлівка ворожий дрон ударив по цивільному автомобілю. Загинуло двоє чоловіків, жінка поранена.

07:41

Авіація РФ вдарила по десятку населених пунктів на Харківщині – Генштаб

“Авіаційних ударів зазнали: Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка, Шевченкове, Іванівка, Глушківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області“, – повідомив у ранковому зведенні 21 лютого Генштаб ЗСУ.

Також окупанти двічі марно атакували Синьківку під Куп’янськом.

07:15

Вночі над Харківщиною збивали “шахеди” – ПС ЗСУ

Армія РФ запустила по території України 19 “шахедів”, а також атакувала ракетами, повідомило вранці 21 лютого командування Повітряних сил України.

“В результаті бойової роботи знищено керовану авіаційну ракету Х-59 на Полтавщині та 13 із 19-ти “шахедів” у межах Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Частина із шести не уражених ворожих БпЛА – не досягла своїх цілей”, — поінформувало командування ПС ЗСУ.

07:05

Тривоги через “шахеди”, балістику та пуски авіабомб

Ніч на Харківщині вже “традиційно” пройшла під звуки сирен повітряної тривоги. Першу з тривог оголосили ще з вечора 20 лютого – о 19:31. Характер загрози, про яку попереджали Повітряні сили ЗСУ, постійно змінювався. Усе почалося з пусків росіянами ракет – “транзитом” через Харківщину в напрямку центру України. О 20:32 Повітряні сили ЗСУ поінформували про загрозу атаки російських БПЛА.

Потім активізувалася ворожа тактична авіація. О 22:09 ПС ЗСУ попередили про пуски КАБів.

А потім – і про обстріл з території Бєлгородської області РФ.

Відбій дали о 23:20. Але він був нетривалим. Уже о 23:56 була ще одна тривога (до 00:48). А за нею – ще три: з 01:14 до 01:58, з 02:01 до 02:49 та з 05:48 до 06:20. Ці тривоги були пов’язані з загрозою застосування ворогом балістики та активністю тактичної авіації.