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Авіація РФ вдарила по десятку населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Події 07:20   21.02.2024
Оксана Горун
Авіація РФ вдарила по десятку населених пунктів на Харківщині – Генштаб

Терористи з РФ продовжують знищувати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини авіабомбами. Також ворог атакує на Куп’янському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 21 лютого Генштаб ЗСУ.

Авіаційних ударів зазнали: Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка, Шевченкове, Іванівка, Глушківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області“, – перелічили в Генштабі.

Вночі ворог атакував Україну БПЛА типу “Shahed-136/131”. Їх збивали, у тому числі над Харківською областю.

Також росіяни завдали п’ять ракетних та 125 авіаударів, здійснили 124 обстріли з РСЗВ. Артилерія ворога била по 110 населених пунктах країни.

На фронті зафіксували 66 бойових зіткнень.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу в районі Синьківки Харківської області”, – зазначили в ГШ.

Авіація Сил оборони за добу завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та п’яти зенітно-ракетних комплексах росіян. Ракетники вдарили по дев’яти районах зосередження окупантів, одному складу паливно-мастильних матеріалів та 12 артилерійських засобах.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 07:20;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Терористи з РФ продовжують знищувати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківщини авіабомбами. Також ворог атакує на Куп’янському напрямку, повідомив у ранковому зведенні 21 лютого Генштаб ЗСУ".