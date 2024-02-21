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Авиация РФ ударила по десятку населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:20   21.02.2024
Оксана Горун
Авиация РФ ударила по десятку населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Террористы из РФ продолжают уничтожать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковщины авиабомбами. Также враг атакует на Купянском направлении, сообщил в утренней сводке 21 февраля Генштаб ВСУ.

«Авиационные удары получили: Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Катериновка, Шевченково, Ивановка, Глушковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области», — перечислили в Генштабе.

Ночью враг атаковал Украину БПЛА типа «Shahed-136/131». Их сбивали, в том числе над Харьковской областью.

Также россияне нанесли пять ракетных и 125 авиаударов, совершили 124 обстрела из РСЗО. Артиллерия врага била по 110 населенным пунктам страны.

На фронте зафиксировали 66 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСГВ «Хортица» на Купянском направлении враг предпринял две безуспешные попытки наступления в районе Синьковки Харьковской области», — отметили в ГШ.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и пяти зенитно-ракетным комплексам россиян. Ракетчики ударили по девяти районам сосредоточения оккупантов, одному складу горюче-смазочных материалов и 12 артиллерийским средствам.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 07:20;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Террористы из РФ продолжают уничтожать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковщины авиабомбами. Также враг атакует на Купянском направлении, сообщил в утренней сводке 21 февраля Генштаб ВСУ".