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Синєгубов про обстріл Харківщини: двоє загиблих, кілька разів били по Липцях

Події 08:26   21.02.2024
Оксана Горун
Синєгубов про обстріл Харківщини: двоє загиблих, кілька разів били по Липцях

Близько 20 населених пунктів Харківської області були під обстрілами росіян минулої доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні близько опівночі в с. Липці Харківського району обстріляно садове товариство та один автомобіль. Без постраждалих. О 20:50 був обстріл смт Козача Лопань Дергачівського району. Влучання в околицях. Руйнувань і постраждалих не зафіксовано“, – повідомив начальник ХОВА про останні обстріли.

У Куп’янському районі окупанти дроном-камікадзе вбили двох цивільних чоловіків (38 та 50 років). Це працівники місцевої ферми. В авто, по якому ударив дрон, також була 48-річна жінка – дружина одного із загиблих. Вона поранена, зараз у лікарні.

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Також протягом доби били по Черкаських Тишках (горів двоповерховий будинок у дачному селищі); Глушківці Куп’янського району (один будинок зруйновано, два пошкоджено); ще двічі по Липцях вранці та вдень 20 лютого (пошкоджено приватні будинки та господарські споруди); Федорівці (влучання КАБ на територію приватного сільгосппідприємства). У цих випадках обійшлося без постраждалих.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 08:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 20 населених пунктів Харківської області були під обстрілами росіян минулої доби, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".