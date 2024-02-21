Синегубов об обстрелах Харьковщины: 2 погибших, несколько раз били по Липцам

Около 20 населенных пунктов Харьковской области были под обстрелами россиян за минувшие сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня около полуночи в с. Липцы Харьковского района обстреляли садовое общество и один автомобиль. Без пострадавших. В 20:50 был обстрел пгт Казачья Лопань Дергачевского района. Попадание в окрестностях. Разрушений и пострадавших не зафиксировано», — сообщил начальник ХОВА о последних обстрелах.

В Купянском районе оккупанты дроном-камикадзе убили двух гражданских мужчин (38 и 50 лет). Это сотрудники местной фермы. В авто, по которому ударил дрон, также была 48-летняя женщина — жена одного из погибших. Она ранена, сейчас в больнице.

Также в течение суток били по Черкасским Тишкам (горел двухэтажный дом в дачном поселке); Глушковке Купянского района (один дом разрушен, два повреждены); еще дважды по Липцам утром и днем 20 февраля (повреждены частные дома и хозяйственные сооружения); Федоровке (попадание КАБ на территорию частного сельхозпредприятия). В этих случаях обошлось без пострадавших.