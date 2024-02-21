Синегубов об обстрелах Харьковщины: 2 погибших, несколько раз били по Липцам
Около 20 населенных пунктов Харьковской области были под обстрелами россиян за минувшие сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сегодня около полуночи в с. Липцы Харьковского района обстреляли садовое общество и один автомобиль. Без пострадавших. В 20:50 был обстрел пгт Казачья Лопань Дергачевского района. Попадание в окрестностях. Разрушений и пострадавших не зафиксировано», — сообщил начальник ХОВА о последних обстрелах.
В Купянском районе оккупанты дроном-камикадзе убили двух гражданских мужчин (38 и 50 лет). Это сотрудники местной фермы. В авто, по которому ударил дрон, также была 48-летняя женщина — жена одного из погибших. Она ранена, сейчас в больнице.
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Также в течение суток били по Черкасским Тишкам (горел двухэтажный дом в дачном поселке); Глушковке Купянского района (один дом разрушен, два повреждены); еще дважды по Липцам утром и днем 20 февраля (повреждены частные дома и хозяйственные сооружения); Федоровке (попадание КАБ на территорию частного сельхозпредприятия). В этих случаях обошлось без пострадавших.
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- • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 08:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 20 населенных пунктов Харьковской области были под обстрелами россиян за минувшие сутки, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".