Не лише нафтобази: відомі результати перевірки 36 небезпечних об’єктів Харкова
Спеціальна комісія обстежила 19 хімічно небезпечних та 17 вибухонебезпечних об’єктів у Харкові. Ця перевірка проводилася після подій 9 лютого, коли внаслідок ударів ворожих “шахедів” по нафтобазі у Немишлянському районі живцем згоріли семеро людей.
Встановлено, що шість хімічно небезпечних об’єктів не мають на території небезпечних речовин, а три підприємства не здійснюють виробничі процеси, повідомляє пресслужба міськради з посиланням на заступника мера Андрія Руденка.
З 17 пожежонебезпечних об’єктів, за його даними, 12 не ведуть господарську діяльність.
На обстежених об’єктах, які працюють, дотримані вимоги законодавства у сфері поводження з вибухонебезпечними речовинами, і керівництво підприємств не допускає одночасного зберігання значних обсягів нафтопродуктів у ємностях, пише пресслужба мерії.
Контролювати діяльність об’єктів, які використовують хімічно небезпечні та вибухонебезпечні речовини, на постійній основі доручено департаменту міськради з взаємодії з правоохоронними органами та цивільного захисту, департаменту надзвичайних ситуацій разом з адміністраціями районів, а також відділу організації наглядово-профілактичної роботи Харківського районного управління ГУ ДСНС.
Нагадаємо, ввечері 9 лютого три ворожі БпЛА завдали ударів по базі ПММ у Немишлянському районі. Паливо змішалося зі снігом і перетворилося на вогняну лавину, що накрила приватний сектор. Повністю згоріли 15 будинків, загальна площа пожежі склала майже 4 тисячі м². За даними облпрокуратури, сім людей згоріли живцем. Серед них прокурорка, її чоловік і троє синів, наймолодшому з яких було десять місяців, а також літнє подружжя. Троє постраждали: 45-річний чоловік та дві жінки 61 та 39 років. Понад 50 людей вдалося врятувати.
За даними облпрокуратури, паливо потрапило в річку Немишля, яка протікає територією Харкова, і надалі впадає у річки Харків, Лопань та Уди. Облуправління Держекоінспекції обстежує ці річки та відбирає проби води. 14 лютого на річках Немишля, Лопань, Уди та Сіверський Донець почали встановлювати бонові загородження. За даними КП «Харківводоканал», витік палива не вплинув на якість водопровідної води у Харкові. При цьому мешканців Немишлі закликали поки не вживати воду з джерел та свердловин.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спеціальна комісія обстежила 19 хімічно небезпечних та 17 вибухонебезпечних об’єктів у Харкові".