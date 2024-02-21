Не только нефтебазы: оглашены результаты проверки 36 опасных объектов Харькова

Специальная комиссия обследовала 19 химически опасных и 17 взрывоопасных объектов в Харькове. Эта проверка проводилась после событий 9 февраля, когда в результате ударов вражеских «Шахедов» по нефтебазе в Немышлянском районе заживо сгорели семь человек.

Установлено, что шесть химически опасных объектов не имеют на территории опасных веществ, а три предприятия не осуществляют производственные процессы, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на заместителя мэра Андрея Руденко.

Из 17-ти пожароопасных объектов, по его данным, 12 не ведут хозяйственной деятельности.

На обследованных объектах, которые работают, соблюдены требования законодательства в сфере обращения с взрывоопасными веществами, и руководство предприятий не допускает одновременного хранения значительных объемов нефтепродуктов в емкостях, пишет пресс-служба мэрии.

Контролировать деятельность объектов, использующих химически опасные и взрывоопасные вещества, на постоянной основе поручено департаменту горсовета по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты, департаменту чрезвычайных ситуаций совместно с администрациями районов, а также отделу организации надзорно-профилактической работы Харьковского районного управления ГУ ГСЧС.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

По данным облпрокуратуры, топливо попало в реку Немышля, которая протекает по территории Харькова, и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды. Облуправление Госэкоинспекции обследует эти реки и отбирает пробы воды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.