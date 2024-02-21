Live
  • Ср 21.02.2024
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.54

Не только нефтебазы: оглашены результаты проверки 36 опасных объектов Харькова

Общество 20:38   21.02.2024
Елена Нагорная
Не только нефтебазы: оглашены результаты проверки 36 опасных объектов Харькова Фото: Олег Синегубов

Специальная комиссия обследовала 19 химически опасных и 17 взрывоопасных объектов в Харькове. Эта проверка проводилась после событий 9 февраля, когда в результате ударов вражеских «Шахедов» по нефтебазе в Немышлянском районе заживо сгорели семь человек.

Установлено, что шесть химически опасных объектов не имеют на территории опасных веществ, а три предприятия не осуществляют производственные процессы, сообщает пресс-служба горсовета со ссылкой на заместителя мэра Андрея Руденко.

Из 17-ти пожароопасных объектов, по его данным, 12 не ведут хозяйственной деятельности.

На обследованных объектах, которые работают, соблюдены требования законодательства в сфере обращения с взрывоопасными веществами, и руководство предприятий не допускает одновременного хранения значительных объемов нефтепродуктов в емкостях, пишет пресс-служба мэрии.

Контролировать деятельность объектов, использующих химически опасные и взрывоопасные вещества, на постоянной основе поручено департаменту горсовета по взаимодействию с правоохранительными органами и гражданской защиты, департаменту чрезвычайных ситуаций совместно с администрациями районов, а также отделу организации надзорно-профилактической работы Харьковского районного управления ГУ ГСЧС.

Напомним, вечером 9 февраля три вражеских БпЛА нанесли удары по базе ГСМ в Немышлянском районе Харькова. Топливо смешалось со снегом и превратилось в огненную лавину, накрывшую частный сектор. Полностью сгорели 15 домов, общая площадь пожара составила почти 4 тысячи квадратных метров. По данным облпрокуратуры, семь человек сгорели заживо. Среди них прокурор, ее муж и трое сыновей, самому младшему из которых было десять месяцев, а также пожилые супруги. Трое пострадали: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет.

По данным облпрокуратуры, топливо попало в реку Немышля, которая протекает по территории Харькова, и в дальнейшем впадает в реки Харьков, Лопань и Уды. Облуправление Госэкоинспекции обследует эти реки и отбирает пробы воды. 14 февраля на реках Немышля, Лопань, Уды и Северский Донец начали устанавливать боновые заграждения. По данным КП «Харьковводоканал», утечка топлива в реки региона не повлияла на качество водопроводной воды в Харькове. При этом жителей Немышли призвали пока не употреблять воду из источников и скважин.

Читайте также: В Харькове проверят нефтебазы, АЗС и места хранения топлива – Терехов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 21 февраля: поймали наводчицу ударов, тарифы на тепло
Главные новости Харькова 21 февраля: поймали наводчицу ударов, тарифы на тепло
21.02.2024, 20:48
Не только нефтебазы: оглашены результаты проверки 36 опасных объектов Харькова
Не только нефтебазы: оглашены результаты проверки 36 опасных объектов Харькова
21.02.2024, 20:38
На работу в Харькове приглашают трактористов, слесарей, токарей и дворников
На работу в Харькове приглашают трактористов, слесарей, токарей и дворников
21.02.2024, 17:14
Какими будут тарифы на тепло и горячую воду, установили в Харькове
Какими будут тарифы на тепло и горячую воду, установили в Харькове
21.02.2024, 15:17
«Нет подъезда, месиво» — 34-летняя харьковчанка навела ракеты на дома 23.01
«Нет подъезда, месиво» — 34-летняя харьковчанка навела ракеты на дома 23.01
21.02.2024, 10:00
Воин ВСУ — надежны ли фортификации на «нуле» под Купянском и как атакует враг
Воин ВСУ — надежны ли фортификации на «нуле» под Купянском и как атакует враг
21.02.2024, 21:11

Новости по теме:

14:38
Доходы бюджета Харькова выросли на 14,8% за год: как наполняли казну
14:00
Ряд мемориальных досок установят в Харькове: кому посвятят
13:14
На дорогах Харькова «латают» ямы: когда проведут полноценный ремонт
15:25
Терехов сообщил, что из Харькова начало выезжать немного людей
12:25
В домах в Харькове закрыли окна, выбитые ракетным ударом РФ (фото)

Вы читали новость: «Не только нефтебазы: оглашены результаты проверки 36 опасных объектов Харькова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 февраля 2024 в 20:38;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специальная комиссия обследовала 19 химически опасных и 17 взрывоопасных объектов в Харькове".