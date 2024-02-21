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Доходи бюджету Харкова зросли на 14,8% за рік: як наповнювали скарбницю

Суспільство 14:38   21.02.2024
Вікторія Яковенко
Доходи бюджету Харкова зросли на 14,8% за рік: як наповнювали скарбницю Фото: Харківська міськрада

Виконавчий комітет Харківської міськради 21 лютого затвердили звіт про виконання міського бюджету за 2023 рік.

«За звітний період вдалося уникнути критичного скорочення основних дохідних джерел і забезпечити збалансованість бюджету, оптимізувати структуру витрат та їх переорієнтованість на підтримку життєдіяльності населення. Дохідна частина бюджету Харківської громади за минулий рік склала 18,2 млрд грн. Порівняно з 2022 роком надходження до бюджету громади зросли на 14,8%», – зазначили у мерії.

Джерелом доходів бюджету став податок на доходи фізичних осіб – понад 9 млрд грн. Плановий показник виконано на 92,7%.

«Невиконання плану відбулося у зв’язку зі змінами норм Бюджетного кодексу України щодо зарахування з 1 жовтня 2023 року податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, у повному обсязі до Державного бюджету України», – додали в мерії.

Також торік до бюджету надійшло 36,8 млн грн податку на прибуток підприємств комунальної власності. За оренду комунального майна скарбниця поповнилась на 72,7 млн грн.

«Видаткова частина бюджету була переорієнтована на фінансування першочергових заходів, пов’язаних із забезпеченням безперервної роботи об’єктів критичної інфраструктури, першочергових потреб мешканців міста та заходів щодо соціальної підтримки харків’ян», – зазанчили у міськраді.

Видатки бюджету склали 17,3 млрд грн.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконавчий комітет Харківської міськради 21 лютого затвердили звіт про виконання міського бюджету за 2023 рік.".