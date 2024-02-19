Обласний бюджет на Харківщині перевиконали майже на 20%: звідки доходи

Надходження до обласного бюджету Харківщини у 2023 році склали понад 3,9 млрд грн – 118,9% того, що планували зібрати. Такі дані навів директор департаменту фінансів ХОВА Сергій Овсянніков.

“До загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів) надійшло 3 млрд 958 млн 379,2 тис. грн, що становить 118,9% до затверджених показників з урахуванням змін (3 млрд 328 млн 518,8 тис. грн), перевиконання склало 629 млн 860,4 тис. грн. У порівнянні з 2022 роком доходи збільшились на 159 млн 279,4 тис. грн або 4,2%”, — поінформував Овсянніков у пояснювальній записці до звіту про виконання обласного бюджету за 2023 рік.

Документ опубліковано у базі даних Харківської облради.

За наведеною інформацією, основним джерелом доходів обласного бюджету минулого року був податок на доходи фізичних осіб. 80,8% надходжень забезпечив саме цей податок. Овсянніков зазначив, що плани надходження ПДФО виконані за всіма його видами, крім “військового ПДФО”, який посеред фінансового року, з 1 жовтня 2023-го, забрали до держбюджету.

На другому місці за кількістю принесених до скарбниці доходів – рентна плата та плата за використання природних ресурсів. Її питома вага – 10,5%. В абсолютних цифрах – це 417 млн ​​528,1 тис. грн. Основна частина суми – плата за користування надрами.

Третій за прибутковістю в регіоні – податок на прибуток підприємств. Його питома вага – 6,9% (надійшло 271 млн 543,6 тис.грн). При цьому надходження цього податку значно перевищило очікування.

“167,6% до плану на рік (162 млн 066,0 тис. грн), перевиконання склало 109 млн 477,6 тис. грн”, – зазначив директор департаменту фінансів ХОВА.

При цьому підприємства приватного сектору заплатили 263 млн 155,3 тис. грн податку на прибуток, а комунальні – 8 млн 388,3 тис. грн.

“Екологічного податку надійшло 44 млн 226,1 тис. грн, що в 4,5 раза більше затверджених показників на рік (9 млн 818,2 тис. грн), перевиконання склало 34 млн 407,9 тис. грн. На рівень надходжень вплинула сплата податкових зобов’язань та часткове погашення податкового боргу бюджетоформуючим підприємством ПАТ “Центренерго“, – доповнив Овсянніков.

Також обласний бюджет наповнювався коштом плати за надання адміністративних послуг, грошових стягнень, власних надходжень бюджетних установ тощо. Дотації з державного бюджету становили 425 млн 668,6 тис. грн.