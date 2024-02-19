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Областной бюджет на Харьковщине перевыполнили почти на 20%: откуда доходы

Харьков 10:07   19.02.2024
Оксана Горун
Областной бюджет на Харьковщине перевыполнили почти на 20%: откуда доходы

Поступления в областной бюджет Харьковщины в 2023 году составили более 3,9 млрд грн — 118,9% того, что планировали собрать. Такие данные привел директор департамента финансов ХОВА Сергей Овсянников.

«В общий фонд областного бюджета (без учета трансфертов) поступило 3 млрд 958 млн 379,2 тыс. грн, что составляет 118,9% к утвержденным показателям с учетом изменений (3 млрд 328 млн 518,8 тыс.грн), перевыполнение составило 629 млн 860,4 тыс. грн. По сравнению с 2022 годом доходы увеличились на 159 млн 279,4 тыс. грн. или 4,2%», — проинформировал Овсянников в пояснительной записке к отчету об исполнении областного бюджета за 2023 год.

Документ опубликован в базе данных Харьковского облсовета.

По приведенной информации, основным источников доходов областного бюджета в минувшем году был налог на доходы физических лиц. 80,8% поступлений обеспечил именно этот налог. Овсянников отметил, что планы поступления НДФЛ выполнены по всем его видам, кроме «военного НДФЛ», который посреди финансового года, с 1 октября 2023-го, забрали в госбюджет.

На втором месте по количеству принесенных в казну доходов — рентная плата и плата за использование природных ресурсов. Ее удельный вес — 10,5%. В абсолютных цифрах — это 417 млн 528,1 тыс. грн. Основная часть суммы — плата за пользование недрами.

Третий по доходности в регионе — налог на прибыль предприятий. Его удельный вес — 6,9% (поступило 271 млн 543,6 тыс.грн). При этом поступление этого налога значительно превысило ожидания.

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«167,6% к плану на год (162 млн 066,0 тыс. грн), перевыполнение составило 109 млн 477,6 тыс. грн», — отметил директор департамента финансов ХОВА.

При этом предприятия частного сектора заплатили  263 млн 155,3 тыс. грн налога на прибыль, а коммунальные — 8 млн  388,3 тыс. грн.

«Экологического налога поступило 44 226,1 тыс. грн, что в 4,5 раза больше утвержденных показателей на год (9 818,2 тыс. грн), перевыполнение составило 34 407,9 тыс. грн. На уровень поступлений повлияла уплата налоговых обязательств и частичное погашение налогового долга бюджетоформирующим предприятием ОАО «Центрэнерго», — дополнил Овсянников.

Также областной бюджет наполняли за счет платы за предоставление административных услуг, денежных взысканий,  собственных поступлений бюджетных учреждений и т.п. Дотации из государственного бюджета составили 425 млн 668,6 тыс. грн.

Автор: Оксана Горун
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  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Поступления в областной бюджет Харьковщины в 2023 году составили более 3,9 млрд грн — 118,9% того, что планировали собрать. Такие данные привел директор департамента финансов ХОВА Сергей Овсянников".