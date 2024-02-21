Доходы бюджета Харькова выросли на 14,8% за год: как наполняли казну

Исполнительный комитет Харьковского горсовета 21 февраля утвердил отчет об исполнении городского бюджета за 2023 год.

«За отчетный период удалось избежать критического сокращения основных доходных источников и обеспечить сбалансированность бюджета, оптимизировать структуру расходов и их переориентацию на поддержание жизнедеятельности населения. Доходная часть бюджета Харьковской громады за прошлый год составила 18,2 млрд грн. По сравнению с 2022 годом поступления в бюджет общества выросли на 14,8%», — отметили в мэрии.

Источником доходов бюджета стал налог на доходы физических лиц – более 9 млрд грн. Плановый показатель выполнен на 92,7%.

«Невыполнение плана произошло в связи с изменениями норм Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления с 1 октября 2023 года налога на доходы физических лиц от налогообложения доходов в виде денежного довольствия, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими, полицейскими и лицами рядового и начальствующего состава, в полном объеме в Государственный бюджет Украины», — добавили в мэрии.

Также в прошлом году в бюджет поступило 36,8 млн грн. налога на прибыль предприятий коммунальной собственности. За аренду коммунального имущества казна пополнилась на 72,7 млн грн.

«Расходная часть бюджета была переориентирована на финансирование первоочередных мер, связанных с обеспечением непрерывной работы объектов критической инфраструктуры, первоочередных потребностей жителей города и мер по социальной поддержке харьковчан», — отметили в горсовете.

Расходы бюджета составили 17,3 млрд грн.