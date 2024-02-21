“Немає під’їзду, місиво” – 34-річна харків’янка навела ракети на будинки 23.01

СБУ повідомила про затримання 34-річної харків’янки, яку підозрюють у коригуванні ударів по місту 23 січня 2024 року. Тоді ракети С-300 та Х-22 зруйнували житлові будинки.

“За її наведенням 23 січня цього року близько 22:00 рашисти обстріляли ракетами С-300 та Х-22 Київський та Холодногірський райони міста. Тоді внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали приватні будинки, навчальний заклад та поштове підприємство. Через руйнування довелося виселити 16 мирних жителів, у тому числі двох дітей. Дев’ятеро мешканців обласного центру отримали тяжкі поранення“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

До завдань зрадниці входило також приїжджати на місця “прильотів” та збирати інформацію про їхні наслідки. Там її й спіймали співробітники СБУ, коли харків’янка проводила дорозвідку.

“У затриманої вилучено телефон, який вона використовувала для прихованої фотофіксації та зв’язку з окупантами”, – зазначив речник УСБУ.

Він опублікував фото листування харків’янки із російським куратором. Зокрема, вона повідомляє: “Дві п’ятиповерхівки, одна сильно постраждала, а одна не сильно біля (…) одна п’ятиповерхівка не має майже одного під’їзду, стіна відпала, ну, коротше, місиво теж”. На що отримує відповідь: “Відмінно, дякую!” і “скромно” реагує: “Нема за що!)”

Слідчі з’ясували, що до співпраці цю жінку залучили дистанційно – на початку року. Листування відбувалося через анонімні чати.

“Після перших сеансів зв’язку з окупантами жінка отримала від них “аванс” за подальшу розвідувально-підривну діяльність проти України”, – зазначив Абдула.

У листуванні зрадниця відверто канючить у наймачів гроші. А ті у відповідь запевняють, що “попереду багато роботи та стабільного доходу”.

За інформацією СБУ, харків’янка передавала терористам координати найбільш густонаселених районів рідного міста та скидала геолокації будівель, які, на її думку, могли використовувати Сили оборони. Також вона шукала інформацію про маршрути переміщення ЗСУ. Об’єкти, що цікавлять ворога, вона фотографувала телефоном під час піших прогулянок містом. “Звіти”, які надсилала до РФ, жінка щодня видаляла. Але це їй не допомогло.

“Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення“, – повідомив Владислав Абдула.

Нагадаємо, 23 січня по Харкову тричі на добу вдарили ракетами. О 4 та о 7 годині під ударом були Київський та Салтівський райони. Загинули 10 людей, серед яких 8-річна дівчинка та її 35-річна мама. Постраждали близько 60 людей. А близько 22 години військові РФ втретє за добу запустили ракети по Харкову. Дві російські ракети С-300 влучили по науковій установі в Київському районі Харкова, а третя – по офісному приміщенню в Холодногірському районі. Відомо про дев’ятьох постраждалих.