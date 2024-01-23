Крім центру Харкова є “приліт” по Холодногірському району – Терехов
Близько 22-ї години 23 січня російські ракети вдарили по центру Харкова та Холодногірському району, повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.
“Є влучання у двох районах Харкова. Центральна частина міста постраждала. Крім цього, в Холодногірському районі також є влучання. Зараз працюємо, щоб локалізувати всі ці наслідки, які створив російський агресор. На теперішній час ми маємо сім поранених, які знаходяться в лікарні. Їм надають медичну допомогу“, – сказав Терехов.
Нагадаємо, близько 22 години військові РФ втретє за добу запустили ракети по Харкову. Раніше повідомлялося, що під ударом знову був Київський район і зафіксовано три влучання. За словами мера Ігоря Терехова, постраждали семеро людей. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ушпиталені дві жінки та чотирирічна дитина. Почався розбір завалів. За даними облуправління Нацполіції, росіяни вдарили ракетами С-300. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та навчальний заклад.
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, пострадали, ракетний удар, терехов, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Крім центру Харкова є “приліт” по Холодногірському району – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 23:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22-ї години 23 січня російські ракети вдарили по центру Харкова та Холодногірському району, повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.".