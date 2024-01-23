Live
  • Ср 24.01.2024
    • Харків
  •   -4°С
  • USD 37.45
  • EUR 40.79

Крім центру Харкова є “приліт” по Холодногірському району – Терехов

Події 23:50   23.01.2024
Олена Нагорна
Крім центру Харкова є “приліт” по Холодногірському району – Терехов

Близько 22-ї години 23 січня російські ракети вдарили по центру Харкова та Холодногірському району, повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.

Є влучання у двох районах Харкова. Центральна частина міста постраждала. Крім цього, в Холодногірському районі також є влучання. Зараз працюємо, щоб локалізувати всі ці наслідки, які створив російський агресор. На теперішній час ми маємо сім поранених, які знаходяться в лікарні. Їм надають медичну допомогу“, – сказав Терехов.

Нагадаємо, близько 22 години військові РФ втретє за добу запустили ракети по Харкову. Раніше повідомлялося, що під ударом знову був Київський район і зафіксовано три влучання. За словами мера Ігоря Терехова, постраждали семеро людей. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ушпиталені дві жінки та чотирирічна дитина. Почався розбір завалів. За даними облуправління Нацполіції, росіяни вдарили ракетами С-300. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та навчальний заклад.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
У центрі завжди багато харків’ян – Терехов (відео з місць вечірніх влучань)
У центрі завжди багато харків’ян – Терехов (відео з місць вечірніх влучань)
24.01.2024, 01:12
З-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка, уже вісім загиблих у Харкові
З-під завалів дістали тіло дівчинки-підлітка, уже вісім загиблих у Харкові
23.01.2024, 18:46
Синєгубов: майже всі доми з теплом, постраждалим від ударів дадуть по 11 тисяч
Синєгубов: майже всі доми з теплом, постраждалим від ударів дадуть по 11 тисяч
23.01.2024, 20:04
Генштаб по Харківщині: атака військ РФ під Куп’янськом, авіаудари, обстріли
Генштаб по Харківщині: атака військ РФ під Куп’янськом, авіаудари, обстріли
23.01.2024, 20:20
Ракетні удари по Харкову: Терехов повідомив, що з електрикою та теплом (фото)
Ракетні удари по Харкову: Терехов повідомив, що з електрикою та теплом (фото)
23.01.2024, 18:28
Загиблій через удар РФ по Харкову дівчинці було 8 років – прокуратура (відео)
Загиблій через удар РФ по Харкову дівчинці було 8 років – прокуратура (відео)
23.01.2024, 19:39

Новини за темою:

23:50
Крім центру Харкова є “приліт” по Холодногірському району – Терехов
23:12
Серед чотирьох поранених – 4-річна дитина: Синєгубов – про стан постраждалих
22:51
Попередньо семеро постраждалих від вечірнього удару по Харкову – Терехов
22:13
У Харкові лунають вибухи: місто – втретє за день під ракетним ударом
07:22
У Харкові – ще одна серія вибухів, ПС ЗСУ повідомляють про ракети Х-22

Ви читали новину: «Крім центру Харкова є “приліт” по Холодногірському району – Терехов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2024 в 23:50;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 22-ї години 23 січня російські ракети вдарили по центру Харкова та Холодногірському району, повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.".