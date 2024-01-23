Крім центру Харкова є “приліт” по Холодногірському району – Терехов

Близько 22-ї години 23 січня російські ракети вдарили по центру Харкова та Холодногірському району, повідомив мер Ігор Терехов в етері телемарафону.

“Є влучання у двох районах Харкова. Центральна частина міста постраждала. Крім цього, в Холодногірському районі також є влучання. Зараз працюємо, щоб локалізувати всі ці наслідки, які створив російський агресор. На теперішній час ми маємо сім поранених, які знаходяться в лікарні. Їм надають медичну допомогу“, – сказав Терехов.

Нагадаємо, близько 22 години військові РФ втретє за добу запустили ракети по Харкову. Раніше повідомлялося, що під ударом знову був Київський район і зафіксовано три влучання. За словами мера Ігоря Терехова, постраждали семеро людей. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що ушпиталені дві жінки та чотирирічна дитина. Почався розбір завалів. За даними облуправління Нацполіції, росіяни вдарили ракетами С-300. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та навчальний заклад.