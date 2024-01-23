Помимо центра Харькова есть «прилеты» по Холодногорскому району — Терехов
Около 22 часов 23 января российские ракеты ударили по центру Харькова и Холодногорскому району, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.
«Есть попадания в двух районах Харькова. Центральная часть города пострадала. Кроме этого, в Холодногорском районе также есть попадания. Сейчас работаем, чтобы локализовать все эти последствия, которые создал российский агрессор. В настоящее время мы имеем семь раненых, которые находятся в больнице. Им оказывают медицинскую помощь», — сказал Терехов.
Напомним, около 22 часов военные РФ в третий раз за сутки запустили ракеты по Харькову. Ранее сообщалось, что под ударом вновь был Киевский район и зафиксировано три попадания. По словам мэра Игоря Терехова, пострадали семь человек. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщал, что госпитализированы две женщины и четырехлетний ребенок. Начался разбор завалов. По данным облуправления Нацполиции, россияне ударили ракетами С-300. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура и учебное заведение.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, пострадали, ракетний удар, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2024 в 23:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 22 часов 23 января российские ракеты ударили по центру Харькова и Холодногорскому району, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.".