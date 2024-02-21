Низку меморіальних дошок встановлять у Харкові: кому присвятять
Фото: Харківська міськрада
Виконавчий комітет Харківської міськради 21 лютого підтримав встановлення низки меморіальних дошок на фасадах шкіл.
«Надано дозвіл на встановлення пам’ятних знаків загиблим випускникам закладів загальної середньої освіти міста Харкова, які захищали Україну від російського агресора з метою вшанування їх пам’яті», – повідомили у Харківській міськраді.
Зокрема, планують встановити меморіальну дошку Дар’ї Васильєвій на будівлі Харківської гімназії №63, Богдану Кряжу – ліцею №127, Кирилу Пушкіну – гімназії №111, Олександрові Самойленку – гімназії №143.
Також встановлять пам’ятні знаки Сергію Кротченку на фасаді Харківської гімназії №42, Ігорю Кулаєнку – гімназії №130, Олександрові Клименку – ліцею №162 і Георгію Тарасенку – на будівлі ліцею №5.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гимназии, доски, лицей, міськрада, мемориальные, Харків, школа;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Лютого 2024 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Виконавчий комітет Харківської міськради 21 лютого підтримав встановлення низки меморіальних дошок на фасадах шкіл.".